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Ramazan'a özel 317 camide temizlik operasyonu

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Bolu Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde Bolu merkez ve köylerindeki 317 camide kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Ramazan ayına sayılı günler kala ibadet yerlerinin iç ve dış mekanlarında yapılan detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerine olanak tanıyacak

Ramazan'a özel 317 camide temizlik operasyonu mask
Ramazan'a özel 317 camide temizlik operasyonu
Ramazan'a özel 317 camide temizlik operasyonu
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Bolu Belediyesi'nden temizlik operayonu

Bolu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, Ramazan ayı öncesinde Bolu merkez ve köylerinde bulunan 317 camide geniş çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Bu çalışma, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik ortamlarda yapabilmeleri için titizlikle yürütüldü.

Ramazan'a özel 317 camide temizlik operasyonu

İbadethanelerde detaylı temizlik

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, camilerin iç ve dış alanları baştan aşağı temizlendi. Halılar yıkanırken, şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolar dezenfekte edilerek ibadet mekanlarının hijyen standartları yükseltildi. Bu detaylı temizlik işlemi, Ramazan ayının maneviyatına uygun bir ortam hazırlama amacını taşıyor. Ramazan'a özel 317 camide temizlik operasyonu

"Namazın anahtarı temizliktir"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, temizlik çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Namazın Anahtarı Temizliktir" hadisini anımsatarak, temizliğin inanç gereği olduğunu vurguladı. Özcan, belediye olarak vatandaşların ibadetlerini en temiz şekilde yerine getirebilmeleri için bu tür çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti.Ramazan'a özel 317 camide temizlik operasyonu

Sosyal belediyecilik vurgusu

Başkan Özcan, yürütülen temizlik ve hijyen çalışmalarının, sosyal belediyecilik faaliyetlerinin bir parçası olduğunu ifade etti. Bu çalışmalar sayesinde, Bolu'daki tüm camilerin Ramazan ayına hazır hale getirildiğini ve vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.Ramazan'a özel 317 camide temizlik operasyonu

Teşekkür ve Ramazan mesajı

Temizlik çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür eden Özcan, camilerin periyodik zamanlarda temizlenmeye devam edeceğini belirterek yaklaşan Ramazan Ayı'nın Bolu halkına, Türkiye'ye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

# Bolu Belediyesi, belediye, Türkiye

02 Mar 2024 - 00:05 Bolu- Güncel

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