İlhan Durak'tan gençlere mektup

İlhan Durak'tan gençlere özel mektup
Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik bir mektup yayımladı. Bu mektupla gençlere moral veren Durak, başarı dileklerini iletti.
Bolu için gençlik projeleri
Durak, mektubunda Bolu'nun gençleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kendi gençlik yıllarından ve sınav heyecanlarından bahsederek, Bolu'ya olan derin bağlılığını ve hizmet etme arzusunu vurguladı. Bolu'nun "Babası" olarak bilinen İzzet Baysal'dan ilham aldığını belirtti.
Bolu'yu kültür ve sanatın merkezi yapma vizyonu
Durak, Bolu'yu kültür, sanat, turizm ve bilim alanlarında bir merkez haline getirme hayalinden bahsetti. Vatan sevgisi ve hizmet bilinciyle hareket edeceklerini, temiz, güvenli ve kalkınmış bir şehir inşa etme taahhüdünde bulundu.
Gençlik ve sosyal aktiviteler
Bolu'nun genç nüfusa sahip olmasına rağmen sosyal aktivitelerin yetersiz olduğunu dile getiren Durak, gençlerin keyif alacağı, mutlu olacağı bir gençlik şehri yaratma amacını ifade etti. Bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.
Gençlerle birlikte bolu için çalışmak
Durak, gençlerle el ele, gönül gönüle vererek Bolu için çalışacaklarını, gençlerin enerjisiyle Bolu'ya hizmet etmekte yorulmayacaklarını ifade etti. Bolu'nun potansiyelini ortaya çıkaracak projelerle şehri kalkındırmayı hedeflediklerini belirtti.
Başarı dilekleri ve destek çağrısı
Mektubunu başarı dilekleriyle sonlandıran Durak, gençlere eğitim hayatlarında ve geleceklerinde başarılar diledi. Bolu'nun geleceği için gençlerin ve tüm hemşehrilerinin desteğini istedi, Bolu için birlikte çalışma çağrısında bulundu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.