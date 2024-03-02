İlhan Durak'tan gençlere mektup

İlhan Durak'tan gençlere özel mektup

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik bir mektup yayımladı. Bu mektupla gençlere moral veren Durak, başarı dileklerini iletti.

Bolu için gençlik projeleri

Durak, mektubunda Bolu'nun gençleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kendi gençlik yıllarından ve sınav heyecanlarından bahsederek, Bolu'ya olan derin bağlılığını ve hizmet etme arzusunu vurguladı. Bolu'nun "Babası" olarak bilinen İzzet Baysal'dan ilham aldığını belirtti.

Bolu'yu kültür ve sanatın merkezi yapma vizyonu

Durak, Bolu'yu kültür, sanat, turizm ve bilim alanlarında bir merkez haline getirme hayalinden bahsetti. Vatan sevgisi ve hizmet bilinciyle hareket edeceklerini, temiz, güvenli ve kalkınmış bir şehir inşa etme taahhüdünde bulundu.

Gençlik ve sosyal aktiviteler

Bolu'nun genç nüfusa sahip olmasına rağmen sosyal aktivitelerin yetersiz olduğunu dile getiren Durak, gençlerin keyif alacağı, mutlu olacağı bir gençlik şehri yaratma amacını ifade etti. Bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Gençlerle birlikte bolu için çalışmak

Durak, gençlerle el ele, gönül gönüle vererek Bolu için çalışacaklarını, gençlerin enerjisiyle Bolu'ya hizmet etmekte yorulmayacaklarını ifade etti. Bolu'nun potansiyelini ortaya çıkaracak projelerle şehri kalkındırmayı hedeflediklerini belirtti.

Başarı dilekleri ve destek çağrısı

Mektubunu başarı dilekleriyle sonlandıran Durak, gençlere eğitim hayatlarında ve geleceklerinde başarılar diledi. Bolu'nun geleceği için gençlerin ve tüm hemşehrilerinin desteğini istedi, Bolu için birlikte çalışma çağrısında bulundu.