Bolu BİM’ler de 5 Mart 2024 indirimleri, haftanın fırsatlarını kaçırmayın!

BİM, 5 Mart 2024 itibarıyla mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayacak büyük indirimler sunuyor. Abalı markasının 5 litrelik Ayçiçek yağı sadece 197,50 TL, Efsane markasının ithal pilavlık pirinci (5 kg) 109,75 TL ve Saban'ın yerli kırmızı mercimeği (2,5 kg) 74,75 TL gibi dikkat çekici fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Yağlar ve Bakliyat Fırsatları

Sağlıklı ve ekonomik yağ seçenekleri arasında Sunar'ın 5 litrelik mısır yağı 195 TL ile öne çıkarken, Saban nohut (2,5 kg) ve Bizebi'nin baldo pirinci (2,5 kg) da 119,50 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Kuru gıda seçenekleri de geniş bir yelpazede sunuluyor; Bizebi'nin kuru fasulyesi (1 kg) 49,50 TL ve yaprak kırmızı mercimeği (1 kg) 28,75 TL gibi cazip fiyatlarla.

Yağlar ve Bakliyatlar

Abalı Ayçiçek Yağı 5 Litre: 197,50 TL

Sunar Mısır Yağı 5 Litre: 195 TL

Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 Kg: 109,75 TL

Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 Kg: 74,75 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg: 47,50 TL

Saban Nohut 2,5 Kg: 119,50 TL

Bizebi Baldo Pirinç 2,5 Kg: 119,50 TL

Bizebi Yaprak Kırmızı Mercimek 1 Kg: 28,75 TL

Bizebi Kuru Fasulye 1 Kg: 49,50 TL

Bizebi Nohut 1 Kg: 39,50 TL

Kahvaltılık Ürünler ve Konserveler

Kahvaltı sofralarınızı zenginleştirecek Gülsan ve Seğmen reçel çeşitleri, 1 kg için 52,50 TL ve 300 gr için 32,50 TL fiyatlarla sunuluyor. Tukaş'ın mısır ve bezelye konserveleri de 24,75 TL gibi uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

Soslar, Konserveler ve Kahvaltılık Ürünler

Tat Domates Salçası 1500 gr: 94,50 TL

Gülsan Reçel Çeşitleri 1 Kg: 52,50 TL

Seğmen Reçel Çeşitleri 300 gr: 32,50 TL

Tukaş Mısır Konservesi 340 gr: 24,75 TL

Tukaş Bezelye Konservesi 680 gr: 24,75 TL

Tat Ketçap 650 gr & Mayonez 575 gr: 69,75 TL

Kooperatif Balı Süzme Çiçek Balı Binboğa Bal 1000 gr: 139,75 TL

Çorbalar ve Baharatlar

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak Hürrem Ezogelin ve Şehriyeli Tavuk Çorbası sadece 9,50 TL. Mutfaklarınızın vazgeçilmezi olacak Destan kırmızı pul biberi (250 gr) 49,75 TL ve Tariş beyaz sirke (2 litre) 26,50 TL gibi fiyatlarla sunuluyor.

Tahıllar ve Diğer Gıda Ürünleri

Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 665 gr: 49,75 TL

Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr: 39,90 TL

Baharatlar ve Diğer Mutfak Malzemeleri

Destan Kırmızı Pul Biber 250 gr: 49,75 TL

Tariş Beyaz Sirke 2 Litre: 26,50 TL

Knorr Tavuk Bulyon 24x10 gr: 37,50 TL

Safir İyotlu Tuz 1500 gr: 9,50 TL

Hürrem Ezogelin Çorbası 65 gr: 9,50 TL

Hürrem Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 gr: 9,50 TL

Bu hafta Bolu BİM'ler de yer alan indirimli ürünler, her bütçeye uygun seçenekler sunarak alışveriş listelerinizde önemli bir yer tutacak. Fırsatları değerlendirin, indirimli alışverişin keyfini çıkarın!