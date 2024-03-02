24 yıl özlem ve minnetle…

İzzet Baysal'ın anısına özel törenler

Bolu'nun kalkınmasında büyük rol oynayan İzzet Baysal, vefatının 24. yılında Bolu ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) düzenlenecek törenlerle anılıyor. 5 Mart 2024'te gerçekleşecek bu etkinlikler, Baysal'ın Bolu'ya olan katkılarını ve mirasını onurlandırmayı amaçlıyor.

Anma törenlerinin merkez noktaları

Törenler, 5 Mart Salı günü saat 14.00'te İzzet Baysal'ın anıt mezarında başlayacak. Bolu Valisi, Belediye Başkanı ve BAİBÜ Rektörü'nün konuşmalarıyla devam edecek olan tören, Bolu Müftüsü'nün hatim duası ile manevi bir atmosferde gerçekleşecek. Etkinlikler, üniversitede devam edecek olan programlarla zenginleştirilecek.

"Dillerde İzzet Baysal" belgeseli

Anma törenlerinin ikinci bölümünde, BAİBÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" adlı belgeselin gösterimi yapılacak. Bu belgesel ile Baysal'ın hayatı, eserleri ve Bolu'ya olan katkıları katılımcılara aktarılacak. Tören, vakıf tarafından uluslararası alanda başarı gösteren öğretim elemanlarına ödüllerin verilmesi ve ikramla son bulacak.

Ulaşım ve hava durumu bilgilendirmesi

Anma törenlerine katılmak isteyen vatandaşlar için 5 Mart 2024 Salı günü saat 13.00'te Bolu şehir merkezinden kampüse ücretsiz ulaşım sağlanacak. Olumsuz hava koşulları durumunda, anıt mezarda yapılacak dua dışındaki tüm programlar üniversitenin konferans salonuna taşınacak.

İzzet Baysal Kimdir?

Bolu'ya ve Türkiye'ye sayısız eser kazandıran, eğitim ve sağlık alanında önemli yatırımlar yapmış bir hayırsever olan İzzet Baysal, vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiği projelerle Bolu'nun sosyal ve kültürel hayatına büyük katkılar sağlamıştır.

Anma törenlerinin önemi

Bu anma törenleri, İzzet Baysal'ın Bolu'ya ve ülkeye olan katkılarını hatırlatmak, gelecek nesillere ilham kaynağı olmak ve hayırseverliğin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir. Baysal'ın mirası, Bolu'nun gelişimindeki rolüyle birlikte, bu özel günlerde anlam kazanıyor.