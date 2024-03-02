Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor

Modern ve çok amaçlı yapısıyla dikkat çeken bu yeni stadyum projesi şimdiden gençleri de heyecanlandırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Bolu’ya gelmesiyle yeni bir ivme kazanan Demirkol’un stadyum vaadi yerine geldiğinde gençler sporla daha geniş imkanlar dahilinde ilgilenebilecek.

Yeni stadyum, yeni umutlar

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bolu için açıklanan bu büyük proje, şehrin futbol alanında yeni bir döneme işaret ediyor. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol tarafından açıklanan 25 bin 14 kişilik stadyum, şehrin spor altyapısına katkıda bulunarak gençlerin spora olan ilgisini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor. Bu projenin, Boluspor'a ve şehrin genel spor hayatına büyük ivme kazandırması bekleniyor.

Spor Bakanı’ndan Bolu'ya özel ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, bu yenilikçi projenin detaylarını paylaşmak üzere Bolu'ya yapacağı özel ziyaret büyük bir merakla bekleniyor. Bu ziyaret, şehrin spor ve kültür hayatına yeni bir soluk getirecek.

Bolu spor tarihinde yeni bir sayfa

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un müjdesiyle, Bolu'nun spor tarihinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Modern ve çok amaçlı olarak planlanan 25 bin 14 kişilik stadyum, Boluspor'un başarılarına yeni başarılar ekleyecek ve şehrin spor altyapısını güçlendirecek bir yapı olarak öne çıkıyor.

Boluspor'a tam destek

Boluspor'un Karaçayır'daki alt yapı tesislerinde meydana gelen yangın sonrasında, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un verdiği destek sözü, şehrin sporseverlerini umutlandırdı. Zarar gören tesisin onarımı için gerekli desteğin sağlanacağını belirten Demirkol, bu zor zamanlarda Boluspor'un yanında olduklarını vurguladı.

Engelsiz erişim, gençlere teşvik

Yeni stadyum projesi, engelli vatandaşların da rahatlıkla erişebileceği, genç sporcuların eğitim ve gelişimine büyük katkılarda bulunacak bir yapı olarak tasarlandı. Stadyumun, şehrin gençlerini spora teşvik ederek Bolu'yu bir spor merkezi haline getireceği öngörülüyor.

Uluslararası etkinliklere ev sahipliği

Bolu'nun sadece ulusal değil, uluslararası spor etkinliklerinin de adresi olması hedefleniyor. Modern tasarımı ve son teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken yeni stadyum, konserlerden kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Bu sayede Bolu, spor ve kültür turizminde önemli bir merkez haline gelecek.