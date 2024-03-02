- Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun spor ve kültür alanında yeni bir çağ açmasını sağlayacak olan 25 bin 14 kişilik dev stadyum projesini duyurdu. Bu proje ile Bolu, hem sporun hem de kültürün kalbi olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor mask
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Modern ve çok amaçlı yapısıyla dikkat çeken bu yeni stadyum projesi şimdiden gençleri de heyecanlandırmaya başladı.  Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Bolu’ya gelmesiyle yeni bir ivme kazanan Demirkol’un stadyum vaadi yerine geldiğinde gençler sporla daha geniş imkanlar dahilinde ilgilenebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor

Yeni stadyum, yeni umutlar

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bolu için açıklanan bu büyük proje, şehrin futbol alanında yeni bir döneme işaret ediyor. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol tarafından açıklanan 25 bin 14 kişilik stadyum, şehrin spor altyapısına katkıda bulunarak gençlerin spora olan ilgisini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor. Bu projenin, Boluspor'a ve şehrin genel spor hayatına büyük ivme kazandırması bekleniyor.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor

Spor Bakanı’ndan Bolu'ya özel ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, bu yenilikçi projenin detaylarını paylaşmak üzere Bolu'ya yapacağı özel ziyaret büyük bir merakla bekleniyor. Bu ziyaret, şehrin spor ve kültür hayatına yeni bir soluk getirecek.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor

Bolu spor tarihinde yeni bir sayfa

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un müjdesiyle, Bolu'nun spor tarihinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Modern ve çok amaçlı olarak planlanan 25 bin 14 kişilik stadyum, Boluspor'un başarılarına yeni başarılar ekleyecek ve şehrin spor altyapısını güçlendirecek bir yapı olarak öne çıkıyor.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor

Boluspor'a tam destek

Boluspor'un Karaçayır'daki alt yapı tesislerinde meydana gelen yangın sonrasında, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un verdiği destek sözü, şehrin sporseverlerini umutlandırdı. Zarar gören tesisin onarımı için gerekli desteğin sağlanacağını belirten Demirkol, bu zor zamanlarda Boluspor'un yanında olduklarını vurguladı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor

Engelsiz erişim, gençlere teşvik

Yeni stadyum projesi, engelli vatandaşların da rahatlıkla erişebileceği, genç sporcuların eğitim ve gelişimine büyük katkılarda bulunacak bir yapı olarak tasarlandı. Stadyumun, şehrin gençlerini spora teşvik ederek Bolu'yu bir spor merkezi haline getireceği öngörülüyor.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak stadyum projesi için Bolu’ya geliyor

Uluslararası etkinliklere ev sahipliği

Bolu'nun sadece ulusal değil, uluslararası spor etkinliklerinin de adresi olması hedefleniyor. Modern tasarımı ve son teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken yeni stadyum, konserlerden kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Bu sayede Bolu, spor ve kültür turizminde önemli bir merkez haline gelecek.

# belediye, AK Parti, eğitim, destek, Boluspor

02 Mar 2024 - 15:00 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL