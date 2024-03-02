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Ekonominin sessiz kahramanları muhasebecilere özel bir kutlama

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1-7 Mart Muhasebe Haftası, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin topluma ve ekonomiye katkılarını vurgulayarak, bu önemli mesleğin farkındalığını artırıyor. Bolu SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Bağatır meslektaşlarının ve stajyerlerinin başarılarını kutladı

Ekonominin sessiz kahramanları muhasebecilere özel bir kutlama mask
Ekonominin sessiz kahramanları muhasebecilere özel bir kutlama
Ekonominin sessiz kahramanları muhasebecilere özel bir kutlama
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1-7 Mart Muhasebe Haftası vesilesiyle, SMMM ve YMM mesleklerinin toplumsal ve ekonomik önemi vurgulanıyor. İlkay Bağatır'ın mesajıyla, meslektaşların kutlandığı ve mesleğin gelişimine dair önemli noktaların altı çiziliyor. 125 bin 526 SMMM, 5 bin YMM ve 18 bin stajyerin ülke genelindeki faaliyetleri, mesleğin dinamizmi ve katkıları öne çıkarılıyor.

Ekonominin sessiz kahramanları muhasebecilere özel bir kutlama

Muhasebe haftası'nın anlam ve önemi

1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak, serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) ve yeminli mali müşavirlik (YMM) mesleklerinin toplumda tanıtılması, bu mesleklerin ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değerlerin vurgulanması amacıyla kutlanır. Bolu SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Bağatır'ın bu özel hafta dolayısıyla yayımladığı mesaj, mesleğin önemine ve meslek mensuplarının gururuna dikkat çekiyor.Ekonominin sessiz kahramanları muhasebecilere özel bir kutlama

Mesleğin tarihçesi ve gelişimi

SMMM ve YMM meslekleri, Türkiye'de Anayasa'nın 135. maddesi temelinde kurulan ve kamu kurumu niteliğinde olan meslek örgütleri çatısı altında faaliyet gösterir. Bu meslekler ve meslek örgütlenmesi, 1989 yılında yasal statü kazanarak, 35 yıllık bir gelişim ve kurumsallaşma sürecinden geçmiştir. Bu süreç, mesleğin varoluşu, gelişimi ve kurumsallaşmasının bir mücadelesini temsil eder.Ekonominin sessiz kahramanları muhasebecilere özel bir kutlama

Meslek mensuplarının sayısı ve faaliyet alanları

Türkiye genelinde 125 bin 526 SMMM, 5 bin YMM ve 18 bin stajyer, mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Bolu ilinde ise, 348 SMMM ve 61 stajyer bulunmaktadır. Bu rakamlar, mesleğin geniş bir alanda hizmet verdiğini ve önemli bir meslek grubunu temsil ettiğini göstermektedir.Ekonominin sessiz kahramanları muhasebecilere özel bir kutlama

Mesleğin topluma ve ekonomiye katkıları

SMMM ve YMM meslek mensupları, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan profesyonellerdir. Kaliteli hizmet sunarak işletmelerin gelişimine katkıda bulunurlar ve güvenilir işletme danışmanlığı vizyonuyla ülkeye hizmet ederler. Bu meslek grubu, ülkenin her köşesinde hizmet sunarak, ekonomik ve sosyal gelişime doğrudan katkı sağlar.

Mesleğin demokrasiye katkıları

SMMM ve YMM meslek örgütleri, katılımcı demokrasinin yayılmasında örnek gösterilebilecek büyük bir meslek örgütüdür. Meslek mensupları, toplumun içinde yer alarak, ülkenin sıkıntılarını en iyi takip eden ve çözüm üreten bireylerdir. Bu özellikleriyle, meslek örgütleri, Türk milletine hizmet etme arzusunda olanların dikkatini çekmeyi başarır.

Muhasebe Haftası'nın mesajı

İlkay Bağatır'ın mesajı, Muhasebe Haftası'nın sadece bir kutlama olmadığını, aynı zamanda meslek mensuplarının topluma ve ekonomiye olan katkılarının altını çizen önemli bir fırsat olduğunu vurgular. SMMM ve YMM meslektaşlarının bu özel haftasını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu günler dileyen Bağatır, mesleğin öneminin ve meslek mensuplarının gururunun altını çizer. Bu hafta, mesleğin geçmişinin, bugününün ve geleceğinin kutlandığı, meslek mensuplarının birlikteliğinin ve mesleğe olan bağlılığının pekiştirildiği bir zaman dilimidir.

# Türkiye, Türk

02 Mar 2024 - 17:00 Bolu- Güncel

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