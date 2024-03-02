- Çevre

O zararlı sıcak geçen kış mevsiminde yeniden görülmeye başladı

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Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarcalar ile doğru zamanda doğru mücadele yapılması gerektiğini belirterek, “kahverengi kokarcalar havalar ısındıkça az da olsa meydana çıkmaya başladı. Bu zararlı ile mücadele için zamanlama önemli” dedi.

O zararlı sıcak geçen kış mevsiminde yeniden görülmeye başladı mask
O zararlı sıcak geçen kış mevsiminde yeniden görülmeye başladı
O zararlı sıcak geçen kış mevsiminde yeniden görülmeye başladı
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Batı Karadeniz’de çok görülüyor

Mısır ve Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmayan kahverengi kokarca, kış mevsiminin sıcak geçmesinden dolayı yeniden görülmeye başladı. Ordu’da özellikle Fatsa ve Perşembe ilçelerinin yanı sıra Altınordu, Ünye ve Gülyalı ilçesinde görülen kokarcalar ile mücadele devam ederken, görüldüğü yerde imha edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bir yıl ömrü olan ve çok hızlı bir şekilde çoğalan kokarca ile etkili bir mücadele yapılması gerektiği belirtiliyor.

O zararlı sıcak geçen kış mevsiminde yeniden görülmeye başladı

Kokarcanın istediği bir kış mevsimi

Başkan Özer, özellikle sahil kesimlerinde sonbahar mevsiminde kahverengi kokarcada büyük bir görülme olduğunu söyledi. O süreçten sonra kışlıklarını geçirmek için evlerin çatıları, ahırlar, samanlıklar ve bahçelerin belirli bölgelerinde kahverengi kokarca görüldüğünü ifade eden Özer, “Bu süreçte kış mevsimi de olmadı, şuanda kahverengi kokarcanın istediği bir kış mevsiminde yaşıyoruz. Bu günlerde havalar ısındıkça az da olsa meydana çıkmaya başladı. Şuanda özellikle nisan aylarında hava sıcaklıkları 20 dereceleri bulduğu zaman kokarcalar bahçelere dönecektir. Bahçelere döndüğü zaman ise fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar verecektir” diye konuştu.O zararlı sıcak geçen kış mevsiminde yeniden görülmeye başladı

Doğru zamanda doğru mücadele önemli

Selim Özer, kahverengi kokarca ile ilgili doğru zamanda ve doğru mücadelenin önemli olduğunu ifade ederek, “Bununla ilgili vatandaşlar tarafından evlerde kısmi bir ilaçla yapıldı ancak bunlar yeterli olmadı. Bizim sezondaki ürünlerimizi kurtarmamız için muhakkak zamanlamayı, ilaç dozlarını ve ne zaman ne kadar atılacağı konusunda ciddi bir mücadele yapmamız lazım. Bununla ilgili ziraat odalarımız ve tarım müdürlüklerimiz ilaç atma süreleri ile ilgili çiftçilere bilgiler verecek. Tabi genel olarak bakanlığın bir çalışmasının olup-olmayacağı şu anda net değil. Bununla ilgili muhakkak herkesin bahçesinde toplu mücadele yapması gerekiyor. Bunları yaparken de çiftçilerimiz bilgiler alarak mücadele yürütürse daha isabetli olacak. Süreçte ziraat odalarımız, tarım müdürlüklerimiz ve çiftçilerimiz bu işe dört elle sarılmak zorundayız, fındığımızı kahverengi kokarcaya yedirmememiz gerekir” ifadelerine yer verdi.O zararlı sıcak geçen kış mevsiminde yeniden görülmeye başladı

Çok hızlı bir çoğalma süreci var

Kahverengi kokarcaların hava sıcaklıklarının artması ile daha çok görüleceğini belirten Başkan Selim Özer, kokarcaların 300 kata kadar çoğaldıklarını belirterek, “Çok hızlı bir çoğalma süreci var. Onun için çok mücadele gerekiyor. Bir de bu aylarda uzun süre beslenme ile ilgili problemleri de yok, onun için evlerin çatılarında hiç beslenmeden kışlıklarını geçiriyorlar. Bir yumurtadan 250-300 tane kokarca çıkabiliyor, görüldüğü yerde kesinlikle yok edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.O zararlı sıcak geçen kış mevsiminde yeniden görülmeye başladı

# VAR

02 Mar 2024 - 18:00 - Çevre

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