02 Mar 2024 - 20:00- Siyaset G:

Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Mart Pazar günü saat 14.00'te Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda Bolu'nun geleceğini şekillendirecek yeni dönem projelerini açıklayacak. Boluluları büyük bir heyecanla bekleyen bu özel etkinlik, şehrin Avrupa kenti olma yolculuğunu bir adım daha ileri taşıyacak.

Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor mask
Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor
Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor
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Tanju Özcan'dan beklenen açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin geleceğine yön verecek yeni projelerini duyurmak üzere bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Bu önemli etkinlik, 3 Mart Pazar günü saat 14.00'te Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Özcan'ın "ustalık dönemi" olarak nitelendirdiği bu yeni projeler, Bolulular tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.

Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor

Avrupa Kenti Bolu'nun Dönüşümü

Tanju Özcan liderliğindeki son beş yıl, Bolu'nun adeta bir Avrupa kenti haline gelmesini sağladı. Başkan Özcan, bu süre zarfında şehrin çehresini değiştiren birçok önemli projeye imza attı. Yeni dönemde de Bolu'nun bu dönüşümünü sürdürmeyi hedefleyen Özcan, yenilikçi, çevreci, modern ve vizyoner projeleri ile şehri daha da ileriye taşımayı planlıyor.Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor

Ustalık Dönemi Projeleri neler getirecek?

Tanju Özcan'ın Pazar günü açıklayacağı projeler, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkıda bulunacak. Yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla hazırlanan bu projeler, şehrin modern ve vizyoner bir kimliğe bürünmesini sağlayacak. Bolulular, bu toplantıda Özcan'ın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği çalışmaları da öğrenme fırsatı bulacak.Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor

Bolulular büyük gün için davetli

Bolu Belediye Başkanı, tüm Boluluları bu özel ve önemli toplantıya davet ediyor. Proje Tanıtım Toplantısı, şölen havasında geçecek ve Bolu'nun geleceğine ışık tutacak projelerin detayları ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak. Bu toplantı, Bolu halkının şehrin geleceğine dair söz sahibi olmasının yanı sıra, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek bir platform sunacak.Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor

Tanju Özcan'ın Bolu'ya sözü

Tanju Özcan, beş yıl önce başladığı belediye başkanlığı görevinde, gece gündüz demeden Bolu için çalıştığını ve şehri bir Avrupa kenti yapma sözünü verdiğini hatırlattı. Şimdi ise "ustalık dönemi"nde Bolu'nun karşılaştığı sorunları daha iyi anladığını ve çözüm yollarını Bolu halkı ile paylaşmak için sabırsızlandığını belirtti. Bu toplantı, Bolu'nun yeni dönemine adım atışının bir simgesi olacak.Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor

# belediye, Tanju Özcan, açıklama

02 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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