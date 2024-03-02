Tanju Özcan Bolu'da yeni dönem projelerini açıklıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin geleceğine yön verecek yeni projelerini duyurmak üzere bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Bu önemli etkinlik, 3 Mart Pazar günü saat 14.00'te Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Özcan'ın "ustalık dönemi" olarak nitelendirdiği bu yeni projeler, Bolulular tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.

Avrupa Kenti Bolu'nun Dönüşümü

Tanju Özcan liderliğindeki son beş yıl, Bolu'nun adeta bir Avrupa kenti haline gelmesini sağladı. Başkan Özcan, bu süre zarfında şehrin çehresini değiştiren birçok önemli projeye imza attı. Yeni dönemde de Bolu'nun bu dönüşümünü sürdürmeyi hedefleyen Özcan, yenilikçi, çevreci, modern ve vizyoner projeleri ile şehri daha da ileriye taşımayı planlıyor.

Ustalık Dönemi Projeleri neler getirecek?

Tanju Özcan'ın Pazar günü açıklayacağı projeler, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkıda bulunacak. Yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla hazırlanan bu projeler, şehrin modern ve vizyoner bir kimliğe bürünmesini sağlayacak. Bolulular, bu toplantıda Özcan'ın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği çalışmaları da öğrenme fırsatı bulacak.

Bolulular büyük gün için davetli

Bolu Belediye Başkanı, tüm Boluluları bu özel ve önemli toplantıya davet ediyor. Proje Tanıtım Toplantısı, şölen havasında geçecek ve Bolu'nun geleceğine ışık tutacak projelerin detayları ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak. Bu toplantı, Bolu halkının şehrin geleceğine dair söz sahibi olmasının yanı sıra, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek bir platform sunacak.

Tanju Özcan'ın Bolu'ya sözü

Tanju Özcan, beş yıl önce başladığı belediye başkanlığı görevinde, gece gündüz demeden Bolu için çalıştığını ve şehri bir Avrupa kenti yapma sözünü verdiğini hatırlattı. Şimdi ise "ustalık dönemi"nde Bolu'nun karşılaştığı sorunları daha iyi anladığını ve çözüm yollarını Bolu halkı ile paylaşmak için sabırsızlandığını belirtti. Bu toplantı, Bolu'nun yeni dönemine adım atışının bir simgesi olacak.