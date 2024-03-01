Boluspor, son antrenmanın ardından 3 puan hedefiyle Göztepe yolunda

Trendyol 1. Lig’in zirvesine doğru emin adımlarla ilerleyen Boluspor, 25. hafta mücadelesinde güçlü rakibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bu önemli maç öncesinde Bolu'da gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından İzmir’e hareket etti. Boluspor, mevcut 7 maçlık yenilmezlik serisini Göztepe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Boluspor'un seri peşindeki mücadelesi

Trendyol 1. Lig'de şu an 39 puanla 7. sırada yer alan Boluspor, istikrarlı bir performans sergileyerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Kırmızı-beyazlılar, Göztepe ile oynayacakları zorlu deplasman maçında da yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmak istiyorlar. Bu bağlamda, takımın teknik direktörü Yalçın Koşukavak liderliğindeki antrenman, yoğun bir tempoda gerçekleşti.

Antrenmandan detaylar

Bolu'daki tesislerinde son hazırlıklarını yapan Boluspor, antrenmanı ısınma hareketleriyle başlattı. Ardından güç ve kondisyon çalışmaları yapıldı. Teknik-taktik çalışmaların da yer aldığı idmanda, takımın uyumunu ve stratejik becerilerini geliştirmeye yönelik çift kale maç yapıldı. Bu çalışmalarla Boluspor, Göztepe maçı için fiziksel ve taktiksel olarak kendini hazır hissediyor.

İzmir yolculuğu başladı

Antrenmanı başarıyla tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü oynanacak olan Göztepe maçı için İzmir’e doğru yola çıktı. Takım, bu önemli deplasman maçından zaferle ayrılarak hem puanını artırmayı hem de yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Maçın önemi

Trendyol 1. Lig’de kritik haftalar yaşanırken, Boluspor ve Göztepe arasındaki mücadele, ligdeki dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Her iki takım için de önemli olan bu maç, Boluspor’un ligin üst sıralarına tırmanma hedefi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Boluspor’un bu maçtaki performansı, sezonun geri kalanı için de bir motivasyon kaynağı olabilir.