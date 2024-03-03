Göztepe-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Trendyol 1.Lig 25. Haftasında Boluspor, deplasmanda Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Burak Olcar düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Samet Özkul ve Barış Çiçeksoyu olarak belirlendi.

Tarihi rekabette 34. randevu

Göztepe ve Boluspor, futbolun heyecan dolu dünyasında bir kez daha karşı karşıya geliyor. İki takımın şimdiye kadar 33 kez mücadele ettiği bu rekabette, Boluspor 13 galibiyetle öne çıkarken, ev sahibi Göztepe 11 kez zaferin tadını çıkardı. Geriye kalan 9 mücadele ise tarafların puanları paylaşmasıyla sonuçlandı.

Yenilmezlik serisi göz dolduruyor

Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında her iki takım da yenilgi yüzü görmedi. Son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Boluspor ve Göztepe, formda olduklarını kanıtladı.

Göztepe’nin ikinci yarı karnesi

Göztepe, ikinci devre boyunca Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor ve Adanaspor'u yenerek önemli galibiyetler elde etti. Çorum FK ve Manisa FK ile oynadığı maçlarda ise berabere kaldı.

Boluspor’un ikinci yarı karnesi

İkinci yarının parlayan takımı Boluspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Erzurumspor'u mağlup ederek önemli bir çıkış yakaladı. Ancak, Adanaspor ve Kocaelispor karşısında 1 puan elde etmeyi başardı.

Göztepe ve Boluspor’un muhtemel ilk 11’leri

Göztepe’nin muhtemel ilk 11’i: M.Lis, Ogün, Taha, Heliton, Ümit, İsmail, A. Dennis, Yalçın, Ahmed, Romulo, B. Messaoudi

Boluspor’un muhtemel ilk 11’i: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Anıl, Jefferson, D. Avramovski, Ercan, Tunahan, Gigic, İsgardarli