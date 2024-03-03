Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, üniversitenin eşsiz doğal güzellikler arasında düzenlediği trekking etkinliğiyle doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Üniversiteden Gölköy'e uzanan bu etkinlik, öğrencilere doğanın sunduğu muhteşem manzaraları keşfetme ve sağlıklı yaşamın kapılarını aralama fırsatı sundu.

Sağlık ve doğa iç içe

Etkinlik, Öğr. Gör. Dr. Orkun Gülseven liderliğinde gerçekleşti ve öğrencilere, sağlıklı yaşamı destekleyen fiziksel aktivitenin önemini vurgulayan benzersiz bir deneyim sunma amacını taşıdı. Trekking yolu boyunca, katılımcılar binlerce adım atarak hem fiziksel sağlıklarına katkıda bulundular hem de doğanın sessizliğinde huzuru buldular.

Doğanın güzelliklerini keşfedin

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen bu etkinlik, öğrencilere doğayı gözlemleme, keşfetme ve doğa ile bütünleşme imkanı verdi. Gölköy'e uzanan bu yolculukta, öğrenciler çevre bilincini geliştirirken, doğanın muazzam güzelliklerini fotoğraflama şansı da buldular. Bu, hem anı biriktirmek hem de doğa sevgisini pekiştirmek açısından değerli bir fırsattı.

Unutulmaz anlar ve fotoğraflar

Etkinlik, öğrencilerin doğa ile olan bağlarını güçlendirirken, unutulmaz anılar biriktirmelerini de sağladı. Doğanın sunduğu eşsiz manzaralar, etkinlik boyunca çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Bu sayede, öğrencilerin doğaya olan saygıları arttı ve çevre bilinci daha da pekişti.

Etkinliğin önemi ve katkıları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen trekking etkinliği, öğrencilere doğayı keşfetme, sağlıklı yaşamı benimseme ve çevre bilincini geliştirme konularında önemli katkılar sundu. Etkinlik, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına olumlu etkilerde bulunarak, doğa ile iç içe kaliteli zaman geçirmelerini sağladı.