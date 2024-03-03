Türkiye genelinde büyük operasyon! "ÇEMBER-13" başarısı

Ulusal Güvenlik Harekatında Bolu'nun Önemli Rolü

Operasyon, 0-5 yıl arası aranan 3.730 kişi, 5-10 yıl arası aranan 17 kişi ve 10 yıl üzeri aranan 18 kişi olmak üzere, toplamda 3.765 kişinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Bolu, bu ulusal çapta gerçekleştirilen güvenlik harekatında kritik bir role sahip oldu. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinayet, cinsel suçlar, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlar gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar, başarılı operasyonlar sonucu yakalandı.

Ekip Çalışmasının Büyük Zaferi

Operasyonun başarısında, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın etkili koordinasyonu ve iş birliği ön plana çıktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bolu başta olmak üzere operasyona katkı sağlayan tüm valilere, kaymakamlara, güvenlik personeline ve emniyet müdürlerine teşekkürlerini iletti.

Milletin Huzuru İçin Güç Birliği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletin huzuru ve güvenliği için yapılan bu operasyonların önemine vurgu yaptı. Türkiye genelindeki güvenlik güçlerinin fedakar çalışmaları sayesinde, aranan şahısların adalet önüne çıkarılması sağlandı. Bu başarılı operasyon, ulusal güvenlik ve kamu düzeninin korunmasında önemli bir adım oldu.