BİLSEM'de özel yetenekli öğrencilere Kat'ı sanatı eğitimi

Zihinsel ve Fiziksel Koordinasyonun Buluşma Noktası

Kat'ı atölyesi, dört yıl önce BİLSEM tarafından hayata geçirildi. Öğrenciler, neşter benzeri özel aletler kullanarak kağıt üzerinde milimetrik kesimler yapma becerisi kazanıyor. Bu süreç, öğrencilerin el-göz koordinasyonunu geliştirirken zihinsel olarak da dinlenmelerini sağlıyor. Edebiyat ve geleneksel sanatlar dersleri öğretmeni Tarık Aksoy, atölyenin temel amacının öğrencilere Türk kültürünü sanat yoluyla tanıtma olduğunu vurguluyor.

Sabır ve Dikkatin Sanatla Buluşması

Kat'ı sanatı, detaylı ve dikkat gerektiren çalışmalarla öğrencilere sabır ve odaklanma becerilerini geliştirme imkanı sunuyor. Öğrenciler, bu eşsiz atölye çalışmaları sırasında geleneksel desenleri keşfederek farklı bir perspektif kazanıyor.

Öğrenci Perspektifinden Kat'ı Sanatının Gücü

Orhangazi Ortaokulu'ndan Elif Şafak ve Mevlana Ortaokulu'ndan Şaziye Zülal Telli gibi öğrenciler, kat'ı sanatının hem zevkli hem de rahatlatıcı bir etkinlik olduğunu belirtiyor. 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'ndan Yekta Tomas ise, kat'ı derslerinin zihni dinlendirme ve bakış açısını genişletme konusunda büyük faydalar sağladığını ifade ediyor.

BİLSEM'in kat'ı atölyesi, öğrencilere sadece bir sanat dalını değil, aynı zamanda yaşamın içinde sabır ve dikkatin önemini de öğreten bir eğitim alanı olarak öne çıkıyor. Bu program, Türk kültürünün zenginliğini gelecek nesillere aktarırken, öğrencilere sanatın detaylarında saklı dünyayı keşfetme imkanı sunuyor.