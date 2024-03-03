Freni boşalan minibüs korkunç kazaya neden oldu

Kaza Detayları: Viraj, Sürüklenme ve Çarpışma
Yönetimindeki Muabbet T. tarafından yönetilen 67 LB 575 plakalı minibüs, keskin bir virajda frenlerin boşalmasıyla yaklaşık 20 metre sürüklenerek bir ağaca çarptı ve durdu. Araçtaki 19 yolcudan 14'ü çeşitli derecelerde yaralanırken, olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.
Yaralılar Acil Müdahaleyle Hastanelere Kaldırıldı
Kaza sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek onları çevredeki hastanelere nakletti. Yaralı yolculardan birinin kaza anını "Virajı alırken frenler boşaldı ve doğrudan ağaca çarptık," sözleriyle aktarması, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Soruşturma Derinleşiyor
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan detaylı soruşturma devam ediyor. Kazaya yol açan faktörler, minibüsün teknik durumu ve sürücünün kaza anındaki davranışları dikkatle inceleniyor. Soruşturma, kazanın altında yatan sebepleri ve olası ihmallere ışık tutmayı amaçlıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.