Bolu’da orman yolları yenileniyor

Orman Yollarında Devrim: Kıbrıscık Örneği

2024 yılı çalışma programında öncelik kazanan bu proje, Çökeren Orman İşletme Şefliğinde yoğunlaşan çalışmalarla doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir çevre yönetimini hedefliyor. Proje, hem yangın müdahalesinde hız ve etkililik sağlıyor hem de ormanların yenilenmesi ve yeni orman alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunarak biyolojik çeşitliliği artırıyor.

Yangına Karşı Hızlı Müdahale İmkanı

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız, yenilenen yollar sayesinde olası orman yangınlarına karşı hızlı ve etkili müdahale edilebildiğini belirtti. Bu durum, yangın kontrolü ve orman varlığının korunması açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Ekolojik Yenilenme ve Biyolojik Çeşitlilik

Proje, ormanların gençleştirilmesi ve yeni orman alanlarının oluşturulması gibi ekolojik hedefleri de destekleyerek, ekosistem sağlığını güçlendiriyor. Turgay Kağan ve Osman Özdemir'in de katıldığı ziyaretler, projenin tüm paydaşlar tarafından desteklendiğini ve bölge halkı için geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüldüğünü gösteriyor.