03 Mar 2024 - 13:45- Spor G:

Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı

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Boluspor'un Sırp yıldızı Petar Gigic baba oldu! Eşi Aleksandra'dan Kosta isimli erkek bebek dünyaya getiren Gigic'e, takım arkadaşları ve Boluspor kulübü tebriklerini iletti.

Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı mask
Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı
Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı
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Boluspor ve Sırp futbolunun parlayan yıldızı Petar Gigic, hayatının en mutlu haberini alarak baba olmanın sevincini yaşadı. Takımının Göztepe ile önemli bir maç için İzmir'de bulunduğu sıralarda, Gigic'in eşi Aleksandra Gigic, çiftin ilk çocuğu olan bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Kosta adının verilmesi, ailenin bu özel anını daha da anlamlı kıldı.

Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı

Bebek Kosta, dünyaya gözlerini açtı

Aleksandra ve Petar Gigic çifti, bebekleri Kosta'nın sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyor. Bu özel ve unutulmaz an, Petar Gigic'in İzmir'de takımıyla birlikte kamp yaptığı sırada gerçekleşti. Takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından tebrik edilen Gigic, baba olmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı

Boluspor kulübünden tebrik mesajı

Boluspor kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda Aleksandra ve Petar Gigic çiftini tebrik ederek, yeni doğan bebek Kosta'ya sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür diledi. Kulübün bu sıcak ve samimi tebrik mesajı, futbol camiasında ve takipçileri arasında büyük beğeni topladı.
Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı

Futbol ve aile hayatında mutlu anlar

Petar Gigic'in profesyonel futbol kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek baba olması, hem saha içindeki hem de saha dışındaki hayatında önemli bir kilometre taşı oldu. Ailesine kattığı yeni üye ile birlikte Gigic, futbolun zorlu dünyasında elde ettiği başarıları aile saadeti ile taçlandırmış oldu.

Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı

Bu özel an, Petar Gigic ve ailesi için unutulmaz bir hatıra olarak kalacak. Boluspor camiası ve futbolseverler, Gigic ailesine bu mutlu günlerinde desteklerini ve iyi dileklerini sunuyor. Kosta'nın dünyaya gelişi, hem Gigic ailesi için hem de Boluspor için sevinçli ve umut dolu yeni bir başlangıcı müjdeliyor.

Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı öncesi hayatının golünü attı

 

03 Mar 2024 - 13:45 Bolu- Spor

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