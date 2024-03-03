Kartalkaya'da minibüs kazasında, 9 kişi taburcu

Kritik Virajda Freni Boşalan Minibüs Devrildi

Bolu'nun gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya yolunda yaşanan feci kazada, freni boşalan minibüs kontrolü kaybederek devrildi. Dün akşamüzeri meydana gelen olayda, Zonguldak Ereğli'den günübirlik gezi için gelen bir grup tatilciyi taşıyan 67 LB 575 plakalı minibüs, Saraycık köyü mevkiinde keskin bir virajı alamayarak yaklaşık 20 metre sürüklendi ve sonunda bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada 14 Kişi Yaralandı, 9'u Hastaneden Taburcu Edildi

Minibüste bulunan 19 kişiden 14'ü yaralanarak acil sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında ciddi durumda olanlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan bir gün sonra, yaralananlardan 9'u sağlık durumlarının iyileşmesi üzerine taburcu edilirken, 5 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle yaralılar kısa sürede hastanelere ulaştırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.