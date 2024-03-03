Gölcük’te endemik bir misafir! Güneşlenen su samuru



Gölcük'ün Sıra Dışı Ziyaretçisi: Su Samuru

Her sene doğa tutkunlarını ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, bu sefer tatlı suyun zarif sakinlerinden biri olan su samuruna ev sahipliği yaparak, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. "Lutra" olarak da bilinen bu sevimli canlı, Gölcük'ün sakin sularında güneşlenirken, bir ziyaretçi tarafından tesadüfen cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Gölcük'te Doğal Yaşamın Büyüleyici Çeşitliliği

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'nun incisi olarak biliniyor ve sunduğu eşsiz doğal güzelliklerle ziyaretçilerini büyülüyor. IUCN'nin dikkat çektiği gibi, nesli tehlikede olan su samurunun bu alanda görülmesi, Gölcük'ün zengin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal yaşamın korunmasının önemini bir kez daha vurguluyor. Gölcük, tatlı su ekosistemlerinde yaşayan nadir türler için kritik bir yaşam alanı sunuyor.

Gölcük'te Unutulmaz Anlar: Su Samurunun Günü

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bu özel an, su samurunun doğal yaşamını gözlemleme fırsatı sunuyor. Bir doğa severin dikkatini çeken ve kayda alınan bu anlar, su samurunun suyun içindeki oyuncu hareketlerini ve güneş altında geçirdiği huzurlu dakikaları sergiliyor. Bu görüntüler, doğa severler arasında büyük ilgi uyandırıyor ve bu değerli türün korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunuyor.