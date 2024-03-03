Korkutan yangın! Üç katlı ev, ahır ve samanlık kül oldu



Yangının Detayları ve İlk Müdahale

Olay, Çepni köyünde Kocaman ailesinin fırın odasında meydana gelen yangınla başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek, evin diğer bölümlerine ve yakındaki ahır ile samanlığa sıçradı. Ev sakinleri, yangını fark etmeleri üzerine panikle dışarı çıktı ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Ailenin bireylerinden Mehmet Kocaman, aracını yangından kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı.

Ekiplerin Yangına Müdahalesi

Yangın haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları ve mücadelesi sonucunda yangın, uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle 3 katlı ev, samanlık ve ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hayvanların Kurtarılması ve Maddi Zarar

Yangının ahıra sıçramasıyla birlikte bölgedeki hayvanların tehlike altına girmesi, köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından büyük bir çaba ile önlendi. Şakir Kocaman'ın belirttiğine göre, aile hayvanları son anda kurtarmayı başardı. Yangının çıkış nedeni ve toplam maddi zararla ilgili incelemeler devam ediyor.