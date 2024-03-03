Gerede ve Eskipazar'da çevre felaketi

Gerede ve Eskipazar halkı, yaşadıkları çevre katliamına sessiz kalmayarak, "Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu" adı altında birleşti. Platform, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'e, bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çeken bir açık mektup yazdı. Mektupta, Gerede Uludere Çayı'nın durumu ve bölgedeki endüstriyel atıkların yarattığı çevresel tahribat ele alındı.

Çevresel tahribatın boyutları:

Gerede ve Eskipazar bölgelerindeki çevre sorunları, sadece yerel bir mesele olmaktan çıkıp, 355.000 kişinin yaşadığı ve Karadeniz'e dökülen Filyos'a kadar uzanan 288 km'lik bir havzayı etkileyen devasa bir soruna dönüşmüştür. Özellikle Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretilen kirli endüstriyel atıksular, çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturmakta, ekosistemi bozmakta ve kötü koku ile yaşamı olumsuz etkilemektedir.

Yetkililerin tavrı ve halkın tepkisi

Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in, sorunları hafife alan açıklamalarının bölge halkı ve aktivistler tarafından büyük hayal kırıklığına uğrattığını belirten Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu adına mektup yazan İlhan Armağan ve Mehmet Emin Aslan yetkililerin sorunları yok saymasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak gerçekçi çözümler üretilmesi çağrısında bulundu.

Arıtma tesisleri ve çözüm önerileri

Gerede ve Eskipazar'daki çevre sorunlarının çözümü için, özellikle Deri OSB'de standartlara uygun bir arıtma tesisi kurulması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, Karma OSB içinde ortak bir arıtma tesisi ve evsel atıklar için biyolojik arıtma tesisi ihtiyacı da dile getirilmektedir. Yerel yönetimler ve ilgili kurumlar, bu yönde adımlar atmaya başlamış olsa da, süreçlerin yavaş ilerlemesi eleştirilmektedir.

Halkın çabası ve yetkililere çağrı

Bölge halkı ve aktivistler, çevre sorunlarının çözümü için çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalışmaya devam ediyor. #GeredeÇayıTemizAksın etiketi altında yapılan paylaşımlarla kamuoyu bilgilendirilmekte ve sorunların çözümü için baskı oluşturulmaktadır. Açık mektupta, yetkililere gerçekçi ve etkili çözümler üretme çağrısı yapılmakta, aynı zamanda çiftçiler ve bölge halkı adına özür dilenmesi istenmektedir.

Gerede ve Eskipazar'da yaşanan çevre katliamı, sadece bölge halkını değil, tüm toplumu ilgilendiren bir meseledir. Yetkililerin ve ilgili kurumların, sorunları hafife almadan, gerçekçi çözümler üretmesi ve halkın çabalarına destek vermesi gerekmektedir. Açık mektup, bu konudaki ciddiyeti ve aciliyeti bir kez daha ortaya koymakta, sorunların üstesinden gelinmesi için kolektif bir çaba çağrısında bulunmaktadır.