Bolu seni unutamaz!

İzzet Baysal'a vefa

Bolu'nun ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ), vefatının 24. yılında İzzet Baysal'ı anma hazırlıkları tamamlandı. 5 Mart 2024'te, Baysal'ın Bolu'ya ve eğitim alanına yaptığı katkılar, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Bu özel gün, Baysal'ın mirasının ve hayırseverliğinin anlamını bir kez daha vurgulayacak.

24. yıl anma törenleri

Anma törenleri, 5 Mart Salı günü saat 14.00'te İzzet Baysal'ın anıt mezarında başlayacak. Bolu Valisi, Belediye Başkanı ve BAİBÜ Rektörü'nün konuşmalarıyla devam edecek olan tören, Bolu Müftüsü'nün hatim duası ile manevi bir atmosferde gerçekleşecek. Üniversitede devam edecek olan programlarla etkinlikler zenginleştirilecek.

İzzet Baysal belgeseli

Anma törenlerinin ikinci bölümünde, BAİBÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" adlı belgeselin gösterimi yapılacak. Belgesel, Baysal'ın hayatını, eserlerini ve Bolu'ya olan katkılarını katılımcılara aktaracak. Tören, vakıf tarafından uluslararası alanda başarı gösteren öğretim elemanlarına ödüllerin verilmesi ve ikramla son bulacak.

Uyarılar

Anma törenlerine katılmak isteyen vatandaşlar için 5 Mart 2024 Salı günü saat 13.00'te Bolu şehir merkezinden kampüse ücretsiz ulaşım sağlanacak. Olumsuz hava koşulları durumunda, anıt mezarda yapılacak dua dışındaki tüm programlar üniversitenin konferans salonuna taşınacak.

İzzet Baysal'ın geride bıraktıkları

Bolu'ya ve Türkiye'ye sayısız eser kazandıran, eğitim ve sağlık alanında önemli yatırımlar yapmış bir hayırsever olan İzzet Baysal, vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiği projelerle Bolu'nun sosyal ve kültürel hayatına büyük katkılar sağlamıştır.

Baysal yâd edilecek

Bu anma törenleri, İzzet Baysal'ın Bolu'ya ve ülkeye olan katkılarını hatırlatmak, gelecek nesillere ilham kaynağı olmak ve hayırseverliğin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir. Baysal'ın mirası, Bolu'nun gelişimindeki rolüyle birlikte, bu özel günlerde anlam kazanıyor, onun adı minnet ve özlemle anılıyor.