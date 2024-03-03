Eğitim-İş'ten güçlü mesaj

Eğitim-İş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından laiklik ve eğitim birliğinin önemine dikkat çekti. 3 Mart 1924'teki tarihi adımların yıldönümünde, günümüz eğitim politikalarına eleştirel bir bakış sunarak, laik ve bilimsel eğitimin korunması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetin Eğitim Devrimi: 3 Mart 1924

Eğitim-İş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan önemli devrimlerden biri olan 3 Mart 1924 tarihli eğitim ve yönetim reformlarını anımsattı. Bu tarihte, Halifelik, Şeriye ve Evkaf ile Erkân-ı Harbiye Vekâletleri kaldırılmış, Osmanlı hanedanı yurtdışına çıkarılmış ve en önemlisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birlik sağlanmıştır. Korkmaz, bu adımların Türkiye'yi ulusal, laik ve bilimsel temellere dayanan çağdaş bir devlete dönüştürdüğünü vurguladı.

Laiklik ve bilimsel eğitimin önemi

Korkmaz, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun, eğitimde birliği ve bütünlüğü sağlama amacını taşıdığını, bu sayede ulusun düşünce ve duygu birliğinin korunduğunu belirtti. Kanunun, çağdışı eğitim kurumlarını kapatıp, tüm eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında topladığını, böylece eğitimin devletin temel görevlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Günümüz eğitim politikalarına eleştiri

Eğitim-İş Bolu İl Başkanı, mevcut iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi. AKP'nin 21 yıllık iktidarı boyunca, eğitimde laiklik ilkesine yönelik saldırılar gerçekleştiğini, dindar ve kindar nesiller yetiştirme amacının açıkça ifade edildiğini söyledi. Din derslerinin sayısının artırılması, dini etkinliklere zorlama, dini mesajların MEB kitaplarına dahil edilmesi gibi uygulamalarla eğitimin temel niteliklerinin değiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Laik ve bilimsel eğitim için mücadele

Korkmaz, Eğitim-İş'in, Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesi üzerine yükseldiğinin bilincinde olduğunu ve bu ilkenin korunmasına büyük önem verdiğini ifade etti. Dernek olarak, kişilerin inanç ve vicdan özgürlüklerini savunurken, dini inanç ve kanaatlerden dolayı kınanmalarını ya da baskı altına alınmalarını kabul edilemez bulduklarını belirtti.

“Laiklikle yaşayacağız, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız”

Eğitim-İş Bolu İl Başkanı, laik eğitimin ve laik toplumun öneminin arttığı bu dönemde, öğretim birliğine son vermek ve medrese-mektep ikilemini günümüze taşımak isteyen anlayışa karşı mücadele edeceklerini vurguladı. "Laiklikle yaşayacağız, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız!" diyerek, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkma sözü verdi.

Eğitim-İş'in bu basın açıklaması, Türkiye'de eğitim alanında yaşanan mevcut sorunlara dikkat çekerken, laik ve bilimsel eğitimin korunması gerektiğinin altını çiziyor. Eğitim-İş, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı kalarak, eğitimdeki gerilemelere karşı mücadele etme kararlılığını gösteriyor. Bu duruş, gelecek nesiller için daha aydınlık ve bilimsel bir eğitim ortamının önemini vurguluyor.