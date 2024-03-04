04 Mar 2024 - 00:00- Güncel G:

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede, Mudurnu ve Bolu Merkez’e bağlı Kuzfındık Köyü’nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi ve devam eden projeleri yerinde gözlemledi. Kılıç'ın ziyaretleri, afet konutlarından eğitim kurumlarına ve sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi mask
Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi
Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi
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Kuzfındık Köyü’nde Vatandaşlarla Buluşma

Vali Kılıç, ilk olarak Bolu Merkez’e bağlı Kuzfındık Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. 2020 yılında meydana gelen yangın felaketinin ardından Bolu Valiliği ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen "Evini Yapanlara Yardım" projesi kapsamında inşa edilen afet konutlarını inceledi. Yangında evleri zarar gören vatandaşlara teslim edilen bu konutlar, devletin afetlere karşı duyarlılığının ve vatandaşlarına olan desteğinin somut bir göstergesi oldu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi

Çepni Köyü ziyareti ve gece yangınına müdahale

Vali Kılıç'ın gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyüne gerçekleştirdiği ziyaret, yangın çıkan köydeki vatandaşlarla bir araya gelmesini sağladı. Köy sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıç, ilgili kurum amirlerine vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli talimatları verdi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi

Kartalkaya Yolu kazası ve hastane ziyaretleri

Kartalkaya yolunda meydana gelen ve bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden olan kaza sonrası, Vali Kılıç yaralıları hastanede ziyaret etti. BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi gören vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi alan Kılıç, geçmiş olsun dileklerini iletti.Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalışmaları inceledi

Gerede’de biz dizi ziyaretlerde bulunan Vali Kılıç, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi

Eğitim kurumları incelemeleri

Vali Kılıç ayrıca, İl Özel İdaresi tarafından güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyeleri, Halil Nom İlkokulu ve devam eden diğer eğitim kurumları inşaatlarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi

Yeni Hükümet Konağı inşaatında son durum

Vali Kılıç'ın Gerede ziyaretlerinin son durağı, yapımı yüzde 98 oranında tamamlanan yeni Gerede Kaymakamlığı Hükümet Konağı inşaatı oldu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıç, projenin ilçe için önemini vurguladı.

# Sağlık, eğitim, İZZET BAYSAL, tedavi, yardım

04 Mar 2024 - 00:00 Bolu- Güncel

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