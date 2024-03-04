Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yoğun gündemi

Kuzfındık Köyü’nde Vatandaşlarla Buluşma

Vali Kılıç, ilk olarak Bolu Merkez’e bağlı Kuzfındık Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. 2020 yılında meydana gelen yangın felaketinin ardından Bolu Valiliği ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen "Evini Yapanlara Yardım" projesi kapsamında inşa edilen afet konutlarını inceledi. Yangında evleri zarar gören vatandaşlara teslim edilen bu konutlar, devletin afetlere karşı duyarlılığının ve vatandaşlarına olan desteğinin somut bir göstergesi oldu.

Çepni Köyü ziyareti ve gece yangınına müdahale

Vali Kılıç'ın gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyüne gerçekleştirdiği ziyaret, yangın çıkan köydeki vatandaşlarla bir araya gelmesini sağladı. Köy sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıç, ilgili kurum amirlerine vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli talimatları verdi.

Kartalkaya Yolu kazası ve hastane ziyaretleri

Kartalkaya yolunda meydana gelen ve bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden olan kaza sonrası, Vali Kılıç yaralıları hastanede ziyaret etti. BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi gören vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi alan Kılıç, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalışmaları inceledi

Gerede’de biz dizi ziyaretlerde bulunan Vali Kılıç, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Eğitim kurumları incelemeleri

Vali Kılıç ayrıca, İl Özel İdaresi tarafından güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyeleri, Halil Nom İlkokulu ve devam eden diğer eğitim kurumları inşaatlarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Hükümet Konağı inşaatında son durum

Vali Kılıç'ın Gerede ziyaretlerinin son durağı, yapımı yüzde 98 oranında tamamlanan yeni Gerede Kaymakamlığı Hükümet Konağı inşaatı oldu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıç, projenin ilçe için önemini vurguladı.