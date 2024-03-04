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Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak

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Bolu, Azerbaycan Milletvekili ve Türk milliyetçisi Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatmak için harekete geçti. Hipotonik durum nedeniyle vefat eden Paşayeva'nın adı, şehirde bir caddeye verilerek onurlandırılacak

Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak mask
Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak
Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak
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Ganire Paşayeva'nın anısı Bolu'da yaşatılacak

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, 24 Eylül 2023 tarihinde hipotonik durum tanısı sonucu hayatını kaybetti. Türk milliyetçiliği idealleriyle tanınan Paşayeva, Bolu şehrinde kalıcı bir iz bırakmıştı. Şimdi, Bolu Belediyesi, onun anısını şehirde bir cadde veya sokak adı vererek yaşatma kararı aldı.

Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak

Bolu ve Paşayeva arasındaki bağ

Paşayeva, 22 Şubat 2017'de Bolu'ya ziyarette bulunmuş ve Borazanlar Mahallesi'nde yer alan Hocalı Soykırımı kurbanlarını anma amacıyla inşa edilen Karabağ Parkı'nın açılışına katılmıştı. Bu ziyaret, onun Bolu ile olan bağını pekiştirdi ve şehirdeki insanlar üzerinde derin bir etki bıraktı.Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak

Fahri hemşehrilik unvanı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Bolu Belediye Meclisi, Paşayeva'ya fahri hemşehrilik unvanı vererek onun şehre olan katkılarını onurlandırdı. Bu unvan, Paşayeva'nın Bolu ile olan güçlü bağının bir göstergesi olarak kabul edildi.Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak

Cadde veya sokak adı verilmesi teklifi

Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı ve Belediye Meclis Üyesi İlkay Bayrak, Paşayeva'nın adının Bolu'da bir cadde veya sokağa verilmesi teklifini Meclis'e sundu. Bu teklif, Belediye Meclisinin Mart Ayı 1'nci oturumunda gündeme alındı.Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak

Bolu Belediye Başkanı'nın açıklamaları

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Paşayeva'nın Türkiye'deki hemen hemen tüm vilayetlere ziyaretler gerçekleştirdiğini ve gerçek bir Türk milliyetçisi olduğunu belirtti. Özcan, Paşayeva'nın ani vefatının ardından onun anısını yaşatma kararının önemine dikkat çekti.Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak

Kararın alınması ve beklentiler

Belediye Meclisi, teklifi oy birliğiyle kabul ederek İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havale etti. Mart ayının ikinci toplantısında, Ganire Paşayeva'nın adının verileceği cadde veya sokak belirlenecek. Bu adım, Paşayeva'nın anısını ve mirasını Bolu'da yaşatmayı amaçlıyor.Bolu, Ganire Paşayeva'nın anısını yaşatacak

# Türkiye, Türk, Tanju Özcan, belediye, Bolu Belediyesi

04 Mar 2024 - 07:00 Bolu- Güncel

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