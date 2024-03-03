Eğitim-Sen Bolu Şubesi'nden laik eğitim vurgusu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun tarihi önemi

Eğitim-Sen Bolu Şubesi, 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat (Eğitimde Birlik) Kanunu'nun önemine dikkat çekti. Kanunun, medrese ve mektep ayrımını ortadan kaldırarak eğitim kurumlarını tek çatı altında topladığı ve laik eğitime uygun ilk ve ortaöğretim programlarını belirlediği vurgulandı.

Laik Eğitime yönelik tehditler

Eğitim-Sen'in açıklamasında, son yıllarda Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ruhuna aykırı uygulamaların hayata geçirildiği belirtildi. 4+4+4 kademeli eğitim sistemine geçiş ve dini içerikli derslerin sayısının artırılması gibi adımların, laik eğitim ilkesine zarar verdiği ifade edildi.

Dini kuşatma ve ÇEDES Projesi

Türkiye'de eğitim sistemi ve okullar üzerinde siyasi iktidarın ideolojik hedefleri doğrultusunda bir dinci kuşatma yaşandığına işaret edildi. Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Diyanet İşleri Başkanlığı ve iktidar güdümündeki dini vakıf ve derneklerle yaptığı protokollerin, laik eğitimi ve yaşam tarzını hedef alan uygulamaları beraberinde getirdiği kaydedildi.

Laik ve bilimsel eğitimin önemi

Eğitim-Sen, okulların ve eğitim kurumlarının dini içerikli faaliyet ve etkinliklerin değil, laik ve bilimsel eğitimin mekanları olması gerektiğini vurguladı. Eğitim sisteminin dini değerler ve kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik politika ve uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Çağrı ve Uyarılar

Eğitim-Sen Bolu Şubesi'nin basın açıklaması, Türkiye'de laik ve bilimsel eğitimin korunması gerektiğinin altını çizdi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulünün yıldönümünde yapılan bu açıklama, eğitimde laikliğin önemine dair kamuoyu bilincini artırmayı ve ilgili makamlara uyarılarda bulunmayı amaçlıyor.