Bolu'da deprem sigortası bilinci zirvede

Bolu deprem sigortasında bir numara

Türkiye genelinde deprem sigortası yaptırma oranları incelendiğinde, Bolu'nun yüzde 91 ile zirvede yer aldığı görülüyor. Bu oran, Bolu'yu Türkiye'deki en yüksek sigortalılık oranına sahip il yapıyor. Bolu'nun bu başarısının arkasında, halkın deprem riskine karşı bilinç düzeyinin yüksek olması ve yerel yönetimlerin konuya verdiği önem yatıyor.

Türkiye'de deprem sigortası bilinci

Deprem sigortası, Türkiye'de özellikle büyük depremler sonrası gündeme geliyor. DASK verilerine göre, Marmara Bölgesi en yüksek sigortalılık oranına sahipken, Bolu bu oranları çok daha ileri taşıyor. Türkiye genelinde sigortalı konut sayısı 11,5 milyonu aşarken, bu artışın devam etmesi için çalışmalar sürüyor.

Deprem sonrası sigorta ödemeleri ve yenilikler

6 Şubat depremleri sonrasında, DASK'ın hızlı tazminat ödeme süreci ve sigortalılara sağladığı destekler ön plana çıkıyor. Yaklaşık 600 bin hasar ihbarına karşılık 35 milyar lira tazminat ödenmesi, sigorta sektörünün bu alandaki etkinliğini gösteriyor. Ayrıca, avans ödeme sistemi gibi yeniliklerle sigortalıların mağduriyetleri en aza indiriliyor.

Enflasyon koruma kalkanı ile sigortalılar güvende

Yeni yılla birlikte sigorta birim metrekare bedelleri ve azami teminat tutarları güncellenirken, DASK tarihinde ilk defa enflasyon koruması uygulaması başlatıldı. Bu uygulama, sigortalıların teminatlarının enflasyon karşısında korunmasını sağlıyor, böylece sigorta güvencesinin reel değeri korunmuş oluyor.

Bolu ve Türkiye için önemi

Bolu'nun sigortalılık oranındaki liderliği, Türkiye genelinde deprem sigortasının öneminin artırılması için bir örnek teşkil ediyor. Bolu, deprem sigortası konusunda bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve sigortalılık oranlarının artırılması gerektiğini tüm Türkiye'ye gösteriyor.