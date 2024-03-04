Bolu'da deprem sigortası bilinci zirvede

Bolu deprem sigortasında bir numara
Türkiye genelinde deprem sigortası yaptırma oranları incelendiğinde, Bolu'nun yüzde 91 ile zirvede yer aldığı görülüyor. Bu oran, Bolu'yu Türkiye'deki en yüksek sigortalılık oranına sahip il yapıyor. Bolu'nun bu başarısının arkasında, halkın deprem riskine karşı bilinç düzeyinin yüksek olması ve yerel yönetimlerin konuya verdiği önem yatıyor.
Türkiye'de deprem sigortası bilinci
Deprem sigortası, Türkiye'de özellikle büyük depremler sonrası gündeme geliyor. DASK verilerine göre, Marmara Bölgesi en yüksek sigortalılık oranına sahipken, Bolu bu oranları çok daha ileri taşıyor. Türkiye genelinde sigortalı konut sayısı 11,5 milyonu aşarken, bu artışın devam etmesi için çalışmalar sürüyor.
Deprem sonrası sigorta ödemeleri ve yenilikler
6 Şubat depremleri sonrasında, DASK'ın hızlı tazminat ödeme süreci ve sigortalılara sağladığı destekler ön plana çıkıyor. Yaklaşık 600 bin hasar ihbarına karşılık 35 milyar lira tazminat ödenmesi, sigorta sektörünün bu alandaki etkinliğini gösteriyor. Ayrıca, avans ödeme sistemi gibi yeniliklerle sigortalıların mağduriyetleri en aza indiriliyor.
Enflasyon koruma kalkanı ile sigortalılar güvende
Yeni yılla birlikte sigorta birim metrekare bedelleri ve azami teminat tutarları güncellenirken, DASK tarihinde ilk defa enflasyon koruması uygulaması başlatıldı. Bu uygulama, sigortalıların teminatlarının enflasyon karşısında korunmasını sağlıyor, böylece sigorta güvencesinin reel değeri korunmuş oluyor.
Bolu ve Türkiye için önemi
Bolu'nun sigortalılık oranındaki liderliği, Türkiye genelinde deprem sigortasının öneminin artırılması için bir örnek teşkil ediyor. Bolu, deprem sigortası konusunda bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve sigortalılık oranlarının artırılması gerektiğini tüm Türkiye'ye gösteriyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.