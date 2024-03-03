03 Mar 2024 - 20:00- Siyaset G:

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, katıldığı programda Özcan’ın söylemleriyle sığınmacı sayısının azalmadığını tam tersi arttığını söyledi. Demirkol bu söylemlerin şov amaçlı yapıldığını belirterek azalan sayının turist sayısı olduğunu ifade etti.

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı. mask
Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.
Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.
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TVNET'in Haber Merkezi programında Gökhan Pakkanlılar'ın sorularını yanıtlayan Demirkol, Bolu'nun geleceğine dair projelerini ve vizyonunu anlattı. Demirkol, sağlık sektöründeki başarılarını belediyecilik alanına taşıma niyetini vurguladı.

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.

Özcan’ın tavrı sığınmacı sayısını azalttı mı?

Programda soruları yanıtlayan Demirkol, Özcan’ın sığınmacılarla ilgili tutumunun sığınmacı sayısını değil, turist sayısını azalttığını söyleyerek, sığınmacı sayısının arttığını kaydetti. Demirkol, “Şehrimizin güvenli hale gelmiş olması sığınmacılarla ilgili bir sorun noktasında bizim düşüncemizdi. Fakat bu söylemler yani şu anki belediyenin yapmış olduğu söylemler, herhangi bir sığınmacı sayısını azaltmadı. Toplamda artış var. Ve Türkiye’de de yine Suriyeli sığınmacılar sayısında da Bolu’daki azalış diğerlerine göre daha az kaldı. Burada görüyoruz ki bu söylemler sığınmacıları azaltmıyor. Çok söyleyip az iş yapmak ve bu noktada şova yönelik işler yapmak biz de mülteci sayısını azaltmadı. Turist sayısını azalttı ve ilimizde esnafların bununla ilgili ciddi sıkıntıları var” dedi.
Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.

Projelerini anlattı

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te Bolu için vizyonunu ve projelerini anlattı. Sağlık sektöründeki başarılarını belediyeciliğe taşımayı hedefleyen Demirkol, ulaşım, kentsel dönüşüm, gençlik projeleri, emekli ve kadın destek programları ile Bolu'yu yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.

Sağlık sektöründeki başarıdan belediyeciliğe

Demirkol, sağlık alanında elde ettiği başarıları Bolu'nun belediyecilik hizmetlerine taşımayı amaçladığını belirtti. Pandemi dönemi dahil olmak üzere altı yıl boyunca Bolu'da sağlık müdürü olarak görev yapan Demirkol, sağlık sektöründe elde edilen ilerlemeleri belediye hizmetlerine, özellikle sosyal hizmetler, ulaşım, kentsel dönüşüm, turizm ve sanat alanlarına aktarmak istediğini ifade etti.

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.

Bolu'nun ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunları

Demirkol, Bolu'nun en acil sorunlarından biri olarak ulaşımı gösterdi. Öğrenci şehri olan Bolu'da, toplu taşıma, trafik karmaşası ve otopark yetersizliği gibi sorunların hızla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve sanayi alanında istihdamı artırıcı adımların atılması gerektiğini belirtti.

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.

Sosyal medya belediyeciliğinden sosyal belediyeciliğe

Demirkol, Bolu Belediyesi'nin son beş yıldır sosyal medya üzerinden yürütülen bir yönetim anlayışı içinde olduğunu eleştirdi. Gerçek gündemden uzaklaşan ve skandallarla anılan bir belediyecilik yerine, projelerle ve doğal güzelliklerle anılan bir Bolu hedeflediğini ifade etti.

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.

Gençler ve eğitim öncelikli projeler

Üniversite öğrencilerinin ve gençlerin Bolu'da karşılaştıkları sorunlara değinen Demirkol, ulaşım ve sosyal hayatın iyileştirilmesi için somut adımlar atacaklarını belirtti. Kütüphaneler, konserler ve festivallerle gençlerin sosyal hayatını zenginleştirecek projeler planladıklarını söyledi.

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'te vizyonunu paylaştı.

Emeklilere ve kadınlara yönelik projeler

Demirkol, emekliler ve kadınlar için özel projeler geliştireceklerini açıkladı. Emeklilere yönelik "Vefa Kart" sistemi ve kadınlara yönelik istihdam projeleri, kooperatif destekleri ve kreş hizmetleri gibi adımlarla toplumun her kesimine dokunacak bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini ifade etti.

Bolu için büyük projeler ve akıllı kent vizyonu

Bolu'nun spor ve turizm potansiyelini artıracak yeni stadyum projesinden bahseden Demirkol, ayrıca akıllı kent projeleriyle Bolu'nun dijitalleşme sürecini hızlandırmayı hedeflediğini belirtti. Turist sayısını artırırken, sığınmacı sorununa da duyarlı ve etkili çözümler üreteceklerini vurguladı.

# Sağlık, Türkiye, eğitim, belediye, VAR, AK Parti, Bolu Belediyesi

03 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Necati - Siz gelseniz 3 kati gelecek suriyeliler aman almayalim ustu kalsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 20:35

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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