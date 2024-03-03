Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın

Diyetisyen Derya Fidan'dan su tüketimi, porsiyon kontrolü, sağlıklı pişirme yöntemleri, tatlı tüketimi ve toksin atıcı içecek tarifiyle metabolizmanızı ramazana hazırlayın. Sağlıklı bir ramazan geçirmek için bu önerilere kulak verin!

Su tüketiminin önemi

Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmek için vücudumuzun su ihtiyacını doğru bir şekilde karşılamak büyük önem taşır. Diyetisyen Derya Fidan, gün boyu süren oruç süresince vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak için günde en az 10-12 bardak su içmenin gerekliliğine dikkat çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarında oruç tutulacaksa, susuzluk hissi beklenmeden su içmeye özen gösterilmelidir.

Porsiyon kontrolü

Ramazan ayında büyük sofralar kurulsa da, porsiyon kontrolünü sağlamak önemlidir. Fidan, ramazan öncesinde porsiyonlarımızı küçülterek, yeterli ve dengeli beslenme düzenine geçiş yapmanın önemini vurguluyor. Bu dönemde, tüm besin gruplarından az miktarda tüketmek, sağlıklı bir ramazan geçirmemize yardımcı olacaktır.

Sağlıklı pişirme yöntemleri

Sağlıklı beslenmenin bir diğer önemli unsuru da doğru pişirme yöntemlerini uygulamaktır. Sebze ve meyvelerin tüketimi, sindirim sistemimizi destekleyerek, ramazanda oluşabilecek mide ve bağırsak problemlerinin önüne geçilmesine yardımcı olur. Fidan, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınarak, et, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarını fırında, ızgarada veya haşlama yöntemleriyle pişirerek tüketmenin önemine işaret ediyor.

Aşırı tatlı tüketimine dikkat

Uzun süren açlık sonrası tatlı tüketimi kan şekerimizde hızlı değişimlere yol açabilir. Bu nedenle, Diyetisyen Fidan tatlı tüketiminde aşırıya kaçmamak ve tatlı ihtiyacımızı doğal yollarla, örneğin taze veya kuru meyve ile karşılamamız gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, asitli içecekler ve yüksek kalorili sıvı içeceklerden uzak durmak, ramazan öncesi ve sonrası sağlıklı bir beslenme düzeni için önemlidir.

Toksin atıcı mucizevi içecek

Ramazan ayına daha fit girmek için toksinlerden arınmamıza yardımcı olacak bir içecek tarifi de paylaşılmaktadır. İçeriğinde yeşil elma, limon, tane karanfil, top karabiber ve kabuk tarçın bulunan bu içecek, gün boyu tüketildiğinde vücudumuzun yağ yakımını aktive ederken, toksinlerden arınmasına da yardımcı olacaktır.

Harekete geçin

Diyetisyen Derya Fidan'ın önerileri, ramazan ayına sağlıklı bir giriş yapmak için bize yol gösteriyor. Su tüketiminden, doğru pişirme yöntemlerine, tatlı tüketiminden toksin atıcı içeceklere kadar sağlıklı bir ramazan geçirmek için yapılması gerekenler açıkça ortada. Şimdi harekete geçme zamanı!