- Yaşam

Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Ramazan Ayına geri sayım başladı, imdiden Ramazan alışverişleri yapılıyor, sahur ve iftariyelikler alınıyor ancak buzdolabınızı hazırladığınız gibi vücudunuzu da oruca hazırladınız mı? Ramazan ayına nasıl hazırlanırız? Diyetisyen Derya Fidan'dan sağlıklı oruç önerileri haberimizde…

Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın mask
Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın
Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyetisyen Derya Fidan'dan su tüketimi, porsiyon kontrolü, sağlıklı pişirme yöntemleri, tatlı tüketimi ve toksin atıcı içecek tarifiyle metabolizmanızı ramazana hazırlayın. Sağlıklı bir ramazan geçirmek için bu önerilere kulak verin!

Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın

Su tüketiminin önemi

Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmek için vücudumuzun su ihtiyacını doğru bir şekilde karşılamak büyük önem taşır. Diyetisyen Derya Fidan, gün boyu süren oruç süresince vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak için günde en az 10-12 bardak su içmenin gerekliliğine dikkat çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarında oruç tutulacaksa, susuzluk hissi beklenmeden su içmeye özen gösterilmelidir.

Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın

Porsiyon kontrolü

Ramazan ayında büyük sofralar kurulsa da, porsiyon kontrolünü sağlamak önemlidir. Fidan, ramazan öncesinde porsiyonlarımızı küçülterek, yeterli ve dengeli beslenme düzenine geçiş yapmanın önemini vurguluyor. Bu dönemde, tüm besin gruplarından az miktarda tüketmek, sağlıklı bir ramazan geçirmemize yardımcı olacaktır.

Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın

Sağlıklı pişirme yöntemleri

Sağlıklı beslenmenin bir diğer önemli unsuru da doğru pişirme yöntemlerini uygulamaktır. Sebze ve meyvelerin tüketimi, sindirim sistemimizi destekleyerek, ramazanda oluşabilecek mide ve bağırsak problemlerinin önüne geçilmesine yardımcı olur. Fidan, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınarak, et, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarını fırında, ızgarada veya haşlama yöntemleriyle pişirerek tüketmenin önemine işaret ediyor.

Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın

Aşırı tatlı tüketimine dikkat

Uzun süren açlık sonrası tatlı tüketimi kan şekerimizde hızlı değişimlere yol açabilir. Bu nedenle, Diyetisyen Fidan tatlı tüketiminde aşırıya kaçmamak ve tatlı ihtiyacımızı doğal yollarla, örneğin taze veya kuru meyve ile karşılamamız gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, asitli içecekler ve yüksek kalorili sıvı içeceklerden uzak durmak, ramazan öncesi ve sonrası sağlıklı bir beslenme düzeni için önemlidir.

Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın

Toksin atıcı mucizevi içecek

Ramazan ayına daha fit girmek için toksinlerden arınmamıza yardımcı olacak bir içecek tarifi de paylaşılmaktadır. İçeriğinde yeşil elma, limon, tane karanfil, top karabiber ve kabuk tarçın bulunan bu içecek, gün boyu tüketildiğinde vücudumuzun yağ yakımını aktive ederken, toksinlerden arınmasına da yardımcı olacaktır.

Kendinizi şimdiden Ramazan’a hazırlayın

Harekete geçin

Diyetisyen Derya Fidan'ın önerileri, ramazan ayına sağlıklı bir giriş yapmak için bize yol gösteriyor. Su tüketiminden, doğru pişirme yöntemlerine, tatlı tüketiminden toksin atıcı içeceklere kadar sağlıklı bir ramazan geçirmek için yapılması gerekenler açıkça ortada. Şimdi harekete geçme zamanı!

 

# yol

03 Mar 2024 - 23:00 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL