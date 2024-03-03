İlhan Durak'tan öğrencilere özel sinema gecesi

İlhan Durak'tan gençlere moral gecesi

Öğrencilere Moral Veren Etkinlik: Sinema Gecesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, sınav stresi altındaki öğrencilere moral vermek amacıyla bir sinema etkinliği düzenliyor. Durak, bu akşam saat 19:00'da "Hatıran Yeter" filmiyle öğrencileri sinemaya davet ediyor, böylece gençlerin stresli dönemlerinde bir nefes alabilmelerini sağlıyor.

Saha çalışmalarından sinemaya

Durak'ın Öğrenci Desteği İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde saha çalışmaları kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret edip, onlara motivasyon mektupları göndermişti. Şimdi ise stresli süreçten bir nebze olsun uzaklaşmalarını sağlamak için sinema etkinliği organize ediyor. Bu etkinlik, Durak'ın gençlere verdiği önemi ve onları destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Katılım koşulları ve etkinlik detayları

Etkinliğe katılmak isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey, Durak'ın sosyal medya hesaplarından yapılan sinema etkinliği duyurusunu beğenmek, hesapları takibe almak ve Türk Bayrağı emoji'si ile yorum yapmak. Bu basit adımlar, öğrencilere sinema gecesine katılma şansı veriyor. Etkinlik, sınırlı sayıda bilet ile "PARİBUCİNEVERSE" sinemasında gerçekleşecek ve 1, 2, ve 3. salonlar tamamen öğrencilere ayrılacak.

"Hatıran Yeter" ile unutulmaz bir gece

Durak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Hatıran Yeter" isimli filmle düzenlenecek sinema etkinliğinin öğrencilere iyi geleceğine inandığını belirtti. Bu etkinlik, sınav sonrası öğrencilere mola vermek ve sosyalleşme fırsatı sunmak amacıyla planlandı. Şanslı 210 öğrenci, bu özel gecede yerini alacak ve hatıraların canlandığı, eğlenceli bir akşam geçirecek.

Durak'tan öğrencilere teşekkür ve davet

İlhan Durak, rektörlük ziyareti ve öğrencilere yönelik mektup gönderme gibi önceki girişimlerinin ardından, bu sinema etkinliği ile gençlere olan desteğini sürdürüyor. Durak, öğrencilere teşekkür ederek, onları bu anlamlı etkinliğe katılmaya ve birlikte güzel bir akşam geçirmeye davet ediyor.

İlhan Durak'ın öğrencilere yönelik düzenlediği sinema etkinliği, sınav stresiyle başa çıkmakta olan gençlere moral ve motivasyon kaynağı olmayı vaat ediyor. "Hatıran Yeter" filmi ile gerçekleşecek bu özel gece, Bolu'daki öğrencilere unutulmaz anlar yaşatacak ve Durak'ın gençlere verdiği önemi bir kez daha kanıtlayacak.