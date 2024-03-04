Demirkol'dan öğrencilere tam destek

Bolu'da eğitim ve gençlik vizyonu yenileniyor

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Bolu Belediye Başkanı olması halinde gençlere yönelik projeleri, "Genç Kart" uygulaması, etüt merkezleri ve eğitim destek programları ile Bolu’yu öğrenciler için cazibe merkezi haline getirmeyi vadediyor. Bu projeler, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunurken, Bolu'nun eğitim ve kültür alanında yükselen bir yıldız olmasını sağlayacak.

Muhammed Hoca'dan Öğrencilere "Genç Kart" Müjdesi

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bu samimi buluşmada, gençlere yönelik birçok avantaj ve hediye içeren "Genç Kart" uygulamasının başlatılacağının müjdesini verdi. Demirkol, bu kartın eğitim, ulaşım, sosyal, spor ve kültürel etkinliklerde gençlere özel indirimler ve fırsatlar sunacağını açıkladı.

Kampüste Samimi Buluşma ve Dinamik Projeler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ders veren Demirkol, öğrencilerle voleybol oynayıp, çimlerde oturarak sohbet etti. Bu buluşmada, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek, ulaşım gibi temel sorunları çözme sözü verdi. Ayrıca, gençlerin Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmeleri için eğitici ve eğlenceli kamplar düzenleneceğini belirtti.

Öğrenci Danışma Meclisi ve Genç- Kafe İnisiyatifi

Demirkol, belediye ve üniversite öğrencilerinin iş birliği ile kulüpleri temsilen bir danışma meclisi kurulacağını ve gençlerin söz sahibi olacağını vurguladı. Ayrıca, gençlerin öğrenme ve sosyal etkileşim için kullanabilecekleri "Genç- kafe" ve söyleşi mekanları oluşturulacağını duyurdu. Bu mekanlar, gençlere rahat ve ilham verici bir atmosferde hizmet verecek.

Etüt Merkezleri ve Eğitim Destek Programları

Mahallelerde kurulacak etüt merkezleriyle, üniversite öğrencilerinin çocuklara ödevlerinde yardımcı olacağını ve maddi kazanç sağlayacağını belirten Demirkol, aynı zamanda Bolulu vatandaşlarla daha yakın ilişkiler kurulacağını ifade etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik beslenme ve eğitim materyalleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacak destek programları da gündemde.

Rektörlük Ziyareti ve Teşekkür Mesajı

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve rektörlük çalışanlarını ziyaret eden Demirkol, kabul ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. Bu ziyaret, üniversite ile belediye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.