04 Mar 2024 - 11:00- Siyaset G:

Demirkol'dan öğrencilere tam destek

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Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, öğrencilere yönelik "Genç Kart" programını ve eğitim destek projelerini tanıttı. Kampüste öğrencilerle buluşan Demirkol, ulaşım, eğitim ve sosyal etkinliklerde kullanılacak avantajlar sunacak. Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetme ve kişisel gelişim kampları da gençlerin hizmetine sunulacak.

Demirkol'dan öğrencilere tam destek mask
Demirkol'dan öğrencilere tam destek
Demirkol'dan öğrencilere tam destek
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Bolu'da eğitim ve gençlik vizyonu yenileniyor

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Bolu Belediye Başkanı olması halinde gençlere yönelik projeleri, "Genç Kart" uygulaması, etüt merkezleri ve eğitim destek programları ile Bolu’yu öğrenciler için cazibe merkezi haline getirmeyi vadediyor. Bu projeler, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunurken, Bolu'nun eğitim ve kültür alanında yükselen bir yıldız olmasını sağlayacak.

Demirkol'dan öğrencilere tam destek

Muhammed Hoca'dan Öğrencilere "Genç Kart" Müjdesi

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bu samimi buluşmada, gençlere yönelik birçok avantaj ve hediye içeren "Genç Kart" uygulamasının başlatılacağının müjdesini verdi. Demirkol, bu kartın eğitim, ulaşım, sosyal, spor ve kültürel etkinliklerde gençlere özel indirimler ve fırsatlar sunacağını açıkladı.

Demirkol'dan öğrencilere tam destek

Kampüste Samimi Buluşma ve Dinamik Projeler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ders veren Demirkol, öğrencilerle voleybol oynayıp, çimlerde oturarak sohbet etti. Bu buluşmada, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek, ulaşım gibi temel sorunları çözme sözü verdi. Ayrıca, gençlerin Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmeleri için eğitici ve eğlenceli kamplar düzenleneceğini belirtti.

 

Demirkol'dan öğrencilere tam destek

Öğrenci Danışma Meclisi ve Genç- Kafe İnisiyatifi

Demirkol, belediye ve üniversite öğrencilerinin iş birliği ile kulüpleri temsilen bir danışma meclisi kurulacağını ve gençlerin söz sahibi olacağını vurguladı. Ayrıca, gençlerin öğrenme ve sosyal etkileşim için kullanabilecekleri "Genç- kafe" ve söyleşi mekanları oluşturulacağını duyurdu. Bu mekanlar, gençlere rahat ve ilham verici bir atmosferde hizmet verecek.

Etüt Merkezleri ve Eğitim Destek Programları

Mahallelerde kurulacak etüt merkezleriyle, üniversite öğrencilerinin çocuklara ödevlerinde yardımcı olacağını ve maddi kazanç sağlayacağını belirten Demirkol, aynı zamanda Bolulu vatandaşlarla daha yakın ilişkiler kurulacağını ifade etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik beslenme ve eğitim materyalleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacak destek programları da gündemde.

Rektörlük Ziyareti ve Teşekkür Mesajı

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve rektörlük çalışanlarını ziyaret eden Demirkol, kabul ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. Bu ziyaret, üniversite ile belediye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

 

# AK Parti, belediye, eğitim, İZZET BAYSAL

04 Mar 2024 - 11:00 Bolu- Siyaset

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Yorumlar

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Gerçek - Ya biraz samimi ve dürüst olun.Gençlere ne verdiniz şimdiye kadar.Öğrencilerimiz ve aileleri yaşananların farkındadırlar.Öğrencilerimizi yurt yapmayarak tarikat ve cemaatlere,onların yurtlarına evlerine mahkum ettiniz.Yüksek kiralarla karşı karşıya bıraktınız.Kendi yandaşlarınız çocukları torpille,uyduruk mülakatlarla,kpss katakullileri ile,esirgediğiniz sosyal aktiviteler ile,iş olanakları sağlamayarak çocukları,aileleri mağdur ettiniz.Öğrencilerimiz,sosyal imkanlar,barınma,beslenme,ulaşım,iş imkanlarının olmasını ,iyileştirilmesini istiyorlar.Yapmacık,seçime yönelik yapılanların çocuklarımız gözünde bir geçerliliği yoktur,olamaz,olmamalı.Bu değerlendirme sayın aday şahsında genel bir durumdur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:36

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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