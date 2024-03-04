- Eğitim

Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat

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Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız liderliğinde, yangınla mücadelede önemli bir eğitim ve tatbikat düzenledi. Orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale için gerçekleştirilen bu tatbikat, yangın işçilerinin becerilerini pekiştirdi.

Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat mask
Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat
Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat
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Göynük'te orman yangınlarına karşı önemli adım

Kapsamlı Yangın Eğitim ve Tatbikatı Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı mücadelede ön saflarda yer alacak personelin eğitimi için önemli bir tatbikat düzenledi. Örencik Orman Ürünleri Deposu'nda gerçekleştirilen bu etkinlik, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız'ın başkanlığında, alanında uzman isimlerin katılımıyla yapıldı.

Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat

Eğitim Tatbikatına Kimler Katıldı?

Eğitim tatbikatına, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Şube Mühendisi Bayram Cankut, İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, Müdür Yardımcısı Avni Arslan, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri gibi orman yangınlarıyla mücadelede kritik roller üstlenecek personel katıldı.

 

Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat

Eğitimde Neler Öğretildi?

Yangın ihbarının alınmasından itibaren yangın mahalline arazözün hızla ulaşımı, yangının söndürülmesi, arazözlerde bulunması gereken ekipmanlar ve bu ekipmanların kullanımı gibi temel konular üzerinde duruldu. Ayrıca, sırt çantalarında bulunan kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının önemi ve kullanım şekilleri uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı.

Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat

Uygulamalı Yangın Tatbikatı

Eğitimin teorik kısmının ardından, hortumların serilmesi ve toplanması, yangına müdahale ve köpük kullanımı gibi pratik uygulamalar içeren bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Bu tatbikat, katılımcılara gerçek bir yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda değerli deneyimler sundu.

Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat

Yangınla Mücadelede Yeni Standartlar

Göynük'te düzenlenen bu eğitim ve tatbikat, orman yangınlarıyla mücadelede yeni standartların belirlenmesine ve personelin bu zorlu görev için daha iyi hazırlanmasına olanak tanıdı. Katılımcılar, yangınla mücadelede gerekli olan beceri ve bilgilere sahip olmanın yanı sıra, ekipman kullanımında da ustalaştı.

Göynük'te kapsamlı eğitim ve tatbikat

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen yangın eğitim ve tatbikatı, orman yangınlarına karşı mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu etkinlik, orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale edebilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin personel arasında yaygınlaştırılmasını sağladı. Göynük'te gerçekleştirilen bu tatbikat, bölgedeki orman varlığının korunması adına büyük önem taşıyor.

 

# eğitim

04 Mar 2024 - 12:00 Bolu/ Göynük- Eğitim

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