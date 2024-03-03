Heyecan dolu mücadelede Göztepe, Boluspor'un serisine son verdi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbol severler, Göztepe ile Boluspor arasındaki nefes kesen mücadeleye tanık oldu. İzmir temsilcisi Göztepe, sahasında ağırladığı Boluspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek, kritik bir galibiyete imza attı. Maçın detayları, kritik anlar ve oyuncuların performansı, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Göztepe maça hızlı başladı

Maçın ilk yarısında, her iki takım da sahadaki üstünlüğü ele geçirmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Göztepe, 17. dakikada Romulo'nun rakip savunmayı aşan uzun pası sonrası yakaladığı gol fırsatını değerlendiremedi. Romulo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anın ardından yaptığı vuruşta topu direğin dibinden dışarı gönderdi. İlk yarının sonlarına doğru, Göztepe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşu sonucunda Heliton'un kafa vuruşu, savunmadan dönen top ile gol umutlarını yeşertti.

İlk yarının sonlarında kritik penaltı

Ardından, hakem Burak Olcak'ın VAR uyarısı sonrası izlediği pozisyonda, Bolusporlu Oulare'nin topa elle müdahalesi penaltıya yol açtı. Bu kritik anda Romulo, penaltıyı başarıyla gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Göztepe farkı açıyor

İkinci yarının hemen başında, Göztepe'nin merkezden geliştirdiği atak, savunmadan seken topun ceza sahası içine düşmesiyle kritik bir an yaşandı. Romulo, bu fırsatı değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu gol, Göztepe'nin sahadaki üstünlüğünü pekiştirdi ve maçın kalan dakikalarında Boluspor'un baskı kurma çabalarına karşı etkili bir savunma stratejisi sergiledi.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Burak Olcar, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu oldu.

Göztepe’nin kadrosu: Mateusz Lis, Heliton, İsmail Köybaşı, Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız (Tarkan Serbest dk. 85), Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 68), Anthony Dennis (Atınç Nukan dk. 90) , Kenneth Mamah (Lundqvist dk. 67), Romulo (Turgay Gemicibaşı dk. 85)

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Ercan Coşkun dk. 64), Jefferson (İshak Karaoğul dk. 75), Daniel Avramovski (Tolunay Artuç dk. 88), Anıl Koç (Abdoulaye Diarrassouba dk. 88), Petar Gigic, Hüsamettin Yener (Tunahan Çiçek dk. 63)

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Göztepe'nin galibiyetinde önemli roller üstlenen isim Romulo oldu. Romulo, ilk yarının son dakikalarında (45+6. dakika) attığı penaltı golüyle takımını öne geçirdi ve ikinci yarıda (49. dakika) bir gol daha kaydederek skoru belirledi. Maçta Göztepe'den Ogün Bayrak sarı kart gören oyuncu oldu.