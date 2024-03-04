Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da Pastırma Yazı Sürprizi: 4-10 Mart 2024 Haftası Hava Durumu

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesindeki sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederek, bölge sakinlerine pastırma yazı sürprizi yaşatıyor. Ancak, hafta boyunca yer yer hafif yağmurların etkili olması bekleniyor.

İşte gün gün hava durumu tahminleri:

4 Mart Pazartesi - Hava Durumu

Kocaeli: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.

Sakarya: Güneşli, en yüksek 17°C, en düşük 6°C.

Düzce: Güneşli, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

Bolu: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 4°C.

Bartın: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 2°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 6°C.

Zonguldak: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 6°C.

5 Mart Salı - Hava Durumu

Kocaeli: Yağmurlu, en yüksek 17°C, en düşük 7°C.

Sakarya: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 7°C.

Düzce: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.

Bolu: Hafif yağmurlu, en yüksek 14°C, en düşük 3°C.

Bartın: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 3°C.

Karabük: Bulutlu, en yüksek 17°C, en düşük 4°C.

Zonguldak: Hafif yağmurlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

6 Mart Çarşamba - Hava Durumu

Kocaeli: Yağmurlu, en yüksek 12°C, en düşük 8°C.

Sakarya: Yağmurlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.

Düzce: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 7°C.

Bolu: Hafif yağmurlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.

Bartın: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 7°C.

Karabük: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

Zonguldak: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

7 Mart Perşembe - Hava Durumu

Kocaeli: Parçalı bulutlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

Sakarya: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.

Düzce: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.

Bolu: Bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.

Bartın: Güneşli, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 6°C.

Zonguldak: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

8 Mart Cuma - Hava Durumu

Kocaeli: Hafif yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

Sakarya: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 6°C.

Düzce: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

Bolu: Bulutlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.

Bartın: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

Karabük: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

Zonguldak: Hafif yağmurlu, en yüksek 5°C, en düşük 7°C.

9 Mart Cumartesi - Hava Durumu

Kocaeli: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

Sakarya: Çok bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

Düzce: Hafif yağmurlu, en yüksek 8°C, en düşük 4°C.

Bolu: Bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 2°C.

Bartın: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.

Karabük: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.

Zonguldak: Hafif yağmurlu, en yüksek 3°C, en düşük 7°C.

10 Mart Pazar - Hava Durumu

Kocaeli: Güneşli, en yüksek 15°C, en düşük 2°C.

Sakarya: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 4°C.

Düzce: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 3°C.

Bolu: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 0°C.

Bartın: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.

Karabük: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 0°C.

Zonguldak: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

Bu hafta, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde yaşayanlar için güneşli günlerin yanı sıra hafif yağmurlara da hazırlıklı olmaları gereken bir dönem olacak.