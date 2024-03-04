Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da Pastırma Yazı Sürprizi: 4-10 Mart 2024 Haftası Hava Durumu

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesindeki sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederek, bölge sakinlerine pastırma yazı sürprizi yaşatıyor. Ancak, hafta boyunca yer yer hafif yağmurların etkili olması bekleniyor.
İşte gün gün hava durumu tahminleri:
4 Mart Pazartesi - Hava Durumu
Kocaeli: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.
Sakarya: Güneşli, en yüksek 17°C, en düşük 6°C.
Düzce: Güneşli, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.
Bolu: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 4°C.
Bartın: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 2°C.
Karabük: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 6°C.
Zonguldak: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 6°C.
5 Mart Salı - Hava Durumu
Kocaeli: Yağmurlu, en yüksek 17°C, en düşük 7°C.
Sakarya: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 7°C.
Düzce: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.
Bolu: Hafif yağmurlu, en yüksek 14°C, en düşük 3°C.
Bartın: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 3°C.
Karabük: Bulutlu, en yüksek 17°C, en düşük 4°C.
Zonguldak: Hafif yağmurlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.
6 Mart Çarşamba - Hava Durumu
Kocaeli: Yağmurlu, en yüksek 12°C, en düşük 8°C.
Sakarya: Yağmurlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.
Düzce: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 7°C.
Bolu: Hafif yağmurlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.
Bartın: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 7°C.
Karabük: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.
Zonguldak: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.
7 Mart Perşembe - Hava Durumu
Kocaeli: Parçalı bulutlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.
Sakarya: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.
Düzce: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.
Bolu: Bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.
Bartın: Güneşli, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.
Karabük: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 6°C.
Zonguldak: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.
8 Mart Cuma - Hava Durumu
Kocaeli: Hafif yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.
Sakarya: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 6°C.
Düzce: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.
Bolu: Bulutlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.
Bartın: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.
Karabük: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.
Zonguldak: Hafif yağmurlu, en yüksek 5°C, en düşük 7°C.
9 Mart Cumartesi - Hava Durumu
Kocaeli: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.
Sakarya: Çok bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.
Düzce: Hafif yağmurlu, en yüksek 8°C, en düşük 4°C.
Bolu: Bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 2°C.
Bartın: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.
Karabük: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.
Zonguldak: Hafif yağmurlu, en yüksek 3°C, en düşük 7°C.
10 Mart Pazar - Hava Durumu
Kocaeli: Güneşli, en yüksek 15°C, en düşük 2°C.
Sakarya: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 4°C.
Düzce: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 3°C.
Bolu: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 0°C.
Bartın: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.
Karabük: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 0°C.
Zonguldak: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.
Bu hafta, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde yaşayanlar için güneşli günlerin yanı sıra hafif yağmurlara da hazırlıklı olmaları gereken bir dönem olacak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.