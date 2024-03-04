Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Göztepe mağlubiyetini değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Boluspor'un deneyimli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu Göztepe deplasmanı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe karşısında alınan mağlubiyeti değerlendiren Koşukavak, karşılaşmanın detaylarına ve takımın performansına dair çarpıcı yorumlarda bulundu.
Yoğun baskı altında geçen ilk yarı
Yalçın Koşukavak, maçın ilk yarısında Göztepe'nin yoğun ön alan baskısına maruz kaldıklarını belirtti. Bu baskı karşısında takımının zor anlar yaşadığını ancak ilk yarının sonuna kadar gol yemeden direnç göstermeyi başardıklarını ifade etti. Koşukavak, "İlk yarı itibarıyla çok ön alan baskısı yedik. Ancak 45. dakikaya kadar savunmamızı koruyarak, son saniyelerde gelen penaltı vuruşuyla geriye düştük." şeklinde konuştu.
Göztepe'nin güçlü yapılanması
Göztepe'nin fiziksel ve organizasyonel açıdan güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Koşukavak, rakibin bu ligdeki tecrübesi ve oyuncu kadrosunun kalitesine dikkat çekti. "Göztepe, oyun modeline uygun oyuncuları kadrosuna katarak iyi bir yapılanma içine girdi." diyen Koşukavak, Göztepe'nin geçen sezon bu ligde edindiği tecrübelerle güçlendiğini belirtti.
Maç sonrası diyaloğun detayları
Maçın bitiminde Göztepe Teknik Direktörü Sotilov ile yaşanan diyaloğa da değinen Koşukavak, rakip teknik adamın maç sonu kendisine yaklaşımını eleştirdi. Koşukavak, sporun centilmenlik çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Maçtan sonra gelen tebrikler yerine, maç öncesinde bir 'hoş geldin' demek daha anlamlı olurdu." ifadelerini kullandı.
İstiklal marşı ve protokol eleştirisi
Maç öncesi İstiklal Marşı okunurken sahaya giriş yapan Koşukavak, bu konuda da eleştirilerini dile getirdi. İngiltere'deki statlar gibi iki kulübün çok yakın olduğu bir ortamda, bazı protokol eksikliklerinin yaşandığını belirten Koşukavak, "Belki aklına gelmedi, belki de maçtan önce gelmek istemedi. Ama öncelikle gelmeyene sonra 'hoş geldin' demek zor." şeklinde görüşlerini paylaştı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
ppolat - Bolu defansının ileri çıkıp gol ataması beklenirken hatalar yapıp gol yedi. Forvet ve Koşukavak hoca her zaman olduğu gibi gol için defansa umut bağladı. .Ülkemizde savunmanın ileri gidip gol atmasını bekleyen başka bir teknik direktör görülmedi.
Mert - Yalcın Hoca takımı geri pasmı çalıştırıyorsun anlamadfık gitti.takım hep geri pas yaparsa tabiiki ön alan baskısı yer..futbolculara topu ileriye atacaksınıoz kaleciye geri pas değil deseydiniz belki utanırlarda atak yapmayı denerlerdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.