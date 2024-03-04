Göztepe teknik direktörü Stoilov'dan Boluspor maçı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 25. haftasında, futbolseverlerin gözü kulağı İzmir'deki mücadeledeydi. Göztepe, kendi evinde Boluspor'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Stoilov'un liderlik yaklaşımı

Göztepe'nin direktörü Stoilov, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının üstün performansını ve gelecek planlarını detaylandırdı. Rakiplerine karşı sergiledikleri oyunun kalitesini vurgulayan Stoilov, kazanılan bu zaferin takım ruhu ve kararlılıkla geldiğini belirtti.

Maçın dönüm noktası

İlk yarının son dakikalarında kazanılan penaltı, Göztepe için maçın kaderini değiştirdi. Stoilov, bu anın oyuncular üzerindeki psikolojik etkisine ve maçın geri kalan kısmına olan olumlu yansımalarına değindi. Ayrıca, taraftarların müthiş desteğinin, oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çıkardığının altını çizdi.

Kocaelispor ile aradaki puan farkı

Stoilov, ligin zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırmalarına rağmen, en yakın rakipleri Kocaelispor ile aralarındaki puan farkının rahatlamak için bir neden olmadığını vurguladı. Ligin ne kadar rekabetçi olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, her maça maksimum konsantrasyonla hazırlanmanın öneminden bahsetti.

Stoilov'un gelecek vizyonu

Göztepe'nin teknik direktörü, sezon sonuna kadar odaklarının tamamen sahada sergileyecekleri performans olduğunu belirtti. Takım olarak her maçı ciddiye almanın ve sürekli gelişim göstermenin önemini vurgulayan Stoilov, oyuncularından da aynı kararlılığı beklediğini ifade etti.