YSK kesin aday listelerini bugün açıklıyor

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Buna göre siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına iletti.

Kesin aday listeleri bugün açıklayacak

Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat'ta iletti. Seçim takvime göre, 3 Mart'ta kesin aday listeleri kamuoyuyla paylaşılacaktı. 3 Mart’ın pazar gününe denk geldiği için il seçim kurulu kesin listeyi bugün paylaşacak.

Oy pusulası basım işlemi başlatılacak

Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da yine bu ün itibarıyla başlanacak. Seçim takvimine göre bugün yapılacak diğer bir işlem ise Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması çalışması yapılacak.

Seçim takvimi kalan sürede nasıl işleyecek?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde uygulanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim takviminin tamamına ulaşmak için aşağıda bulunan linki tıklayabilirsiniz. 1 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve 31 Mart 2024 Pazar günü bitecek olan seçim takviminin gün gün nasıl işlediğini linkteki içerikte bulacaksınız.