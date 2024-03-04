Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 74 milyon lira mazot ve gübre desteği ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti.

Ödemeler devam ediyor dedi

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı

Bolu’ya ilişkin rakamları ise Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü payl Üreticilerimizin mazot ve gübre destekleri Cuma günü itibarıyla ziraat bankası kartlarına tanımlanmaya başlandıaştı. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Üreticilerimizin dikkatine! Üreticilerimizin mazot ve gübre destekleri bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlanıyor” denildi.

Bolu’ya 74 milyon lira

Türkiye genelinde 9 milyar TL ödeme yapılması planlanan ödemeleri geçtiğimiz Cuma günü başladı. Desteğin Bolu ayağında ise toplam 74.000.000 TL mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak