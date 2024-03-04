İkramiye zammı önergesi TBMM’de kabul edildi

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde kabul TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylelikle emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.
Milletimize hayırlı olsun temennisi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve '8. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenlemelerin geliştirilmesi ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu paketle birlikte emeklilerimize getirilen ikramiye artışının da hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Suçlularla daha etkin mücadele vurgusu
Bakan Tunç, “8.Yargı Paketi ile, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasının sağlanması kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Peki verilen zam için emekliler ne diyor?
17 milyona yakın emekli bulunan Türkiye'de emekli vatandaşların birçoğu bayram primi değil, direkt maaş zammı talep ediyor. Kamu çalışanlarına sürekli yüksek maaş zammı veren hükümet emekliler için üç beş puanladık artışlar ve ikramiye gibi pansuman tedbirlerle vicdanlardaki yarayı iyileştirmeye çalışıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.