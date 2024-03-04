04 Mar 2024 - 10:06- Spor G:

Boluspor taraftarları İzmir'de takımını yalnız bırakmadı

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Boluspor taraftarları, Göztepe maçı için İzmir'e akın etti. Mağlubiyete rağmen desteklerini esirgemeyen kırmızı beyazlılar, futbolun birleştirici ruhunu sergiledi.

Boluspor taraftarları İzmir'de takımını yalnız bırakmadı mask
Boluspor taraftarları İzmir'de takımını yalnız bırakmadı
Boluspor taraftarları İzmir'de takımını yalnız bırakmadı
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Göztepe karşısında zorlu bir deplasman maçına çıkan Boluspor, maalesef 2-0'lık bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Ancak, bu sonuç Boluspor taraftarlarının takımlarına olan inancını ve desteğini kesinlikle etkilemedi. Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında gerçekleşen bu önemli mücadele için Bolu'dan İzmir'e kilometrelerce yol kat eden kırmızı beyazlı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda takımlarına destek olmak için bir araya geldi.

Boluspor taraftarları İzmir'de takımını yalnız bırakmadı

Mesafeler takım sevgisine engel olamadı

Bolu'dan İzmir'e uzanan uzun yolculuk, Boluspor taraftarlarının takımlarına olan bağlılığının ve sevgisinin en büyük kanıtı oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümde maç boyunca takımlarını canı gönülden destekleyen taraftarlar, futbolcularına moral vermek için ellerinden geleni yaptı. Maç boyunca sergilenen futbol ve mücadelenin beklentileri karşılamamasına rağmen, taraftarlar olumlu tutumlarını koruyarak, maç sonucuna rağmen takımlarını yalnız bırakmadılar.

Boluspor taraftarları İzmir'de takımını yalnız bırakmadı

Umutlar play-off için yeşeriyor

Gürsel Aksel Stadyumu'ndan üzgün ayrılan Boluspor taraftarları, yine de play-off umutlarını koruyor. Takımlarının performansından bağımsız olarak, İzmir'de gösterdikleri centilmenlik ve destekle örnek bir taraftar grubu olduklarını kanıtladılar. Maçtan bir gün önce İzmir'e gelerek takımlarına destek veren taraftarlar, kırmızı beyazlı forma ve atkılarıyla 90 dakika boyunca yerlerinde durmadan, adeta Gürsel Aksel Stadyumu'nu Bolu Atatürk Stadyumu'na çevirdiler.

Boluspor taraftarları İzmir'de takımını yalnız bırakmadı

Boluspor taraftarının İzmir destanı

Bu maç, Boluspor taraftarlarının takımlarına olan inanç ve bağlılığının bir göstergesi olarak tarihe geçti. Maçın sonucu ne olursa olsun, taraftarların takımlarına olan desteği değişmedi. Göztepe deplasmanına yoğun katılım gösteren kırmızı beyazlı taraftarlar, futbolun sadece sahada oynanmadığını, aynı zamanda tribünlerde de yaşandığını tüm futbolseverlere bir kez daha hatırlattı.

Boluspor taraftarları İzmir'de takımını yalnız bırakmadı

 

04 Mar 2024 - 10:06 İzmir- Spor

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