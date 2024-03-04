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Türk dizilerinin küresel başarısı, dünya çapında en çok izlenen diziler

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Türk dizileri, İspanya'dan Güney Amerika'ya, Ortadoğu'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. "Muhteşem Yüzyıl"dan "Diriliş Ertuğrul"a, işte dünyada en çok izlenen Türk dizileri ve onların küresel başarı hikayeleri.

Türk dizilerinin küresel başarısı, dünya çapında en çok izlenen diziler mask
Türk dizilerinin küresel başarısı, dünya çapında en çok izlenen diziler
Türk dizilerinin küresel başarısı, dünya çapında en çok izlenen diziler
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Küresel Sahnenin Yıldızları

Türk dizi sektörü, son yıllarda uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti. Özellikle İspanya, Güney Amerika ve Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede Türk dizilerine olan talep inanılmaz bir artış gösterdi. Verilere göre, Türk dizilerine olan ilgi yüzde 184 oranında artış göstererek, Türkiye'nin kültürel ihracatında önemli bir yere sahip olmasını sağladı.

En Çok İzlenen Türk Dizileri

Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatan ve Halit Ergenç, Meryem Uzerli gibi isimlerin rol aldığı dizi, 70'ten fazla ülkede gösterilerek 500 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi. Dizi, uluslararası alanda büyük bir fenomen haline geldi.

Kara Para Aşk;

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı polisiye ve aksiyon dizisi, Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında da büyük bir popülerlik kazandı. Hatta ünlü futbolcu Lionel Messi'nin de dizinin hayranları arasında olduğu biliniyor.

Diriliş Ertuğrul;

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini konu alan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu dizi, savaş ve aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Dizi, özellikle Hindistan, Pakistan ve Ortadoğu'da büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. YouTube'da Urduca dilindeki dublajı 153 milyon görüntülenme aldı.

Gaddar;

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu ve aksiyon severlere hitap eden dizi, kısa sürede en popüler Türk dizilerinden biri haline geldi. Dizi, birçok platformda kendinden söz ettiriyor ve yakın zamanda daha büyük bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

Türk Dizilerinin Küresel Yükselişi

Türk dizileri, sadece belirtilen başlıklarla sınırlı kalmayıp, "Ezel", "Aşk-ı Memnu", "Kulüp" gibi birçok başka yapımla da uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti. Bu diziler, Türkiye'nin kültürel değerlerini dünya çapında tanıtmada önemli bir rol oynuyor.

Türk dizi sektörünün bu uluslararası başarısı, Türkiye'nin kültürel ihracatını önemli ölçüde artırarak, dünya genelinde Türk kültürüne olan ilgiyi ve merakı daha da güçlendiriyor. Bu başarı hikayesi, Türk dizi sektörünün geleceği için de umut verici bir tablo çiziyor.

Efsaneleşmiş Türk dizileri listesi şöyle;

Ezel

Aşk-ı Memnu

Kulüp

Sen Çal Kapımı

Kurtlar Vadisi

Gümüş

Erkenci Kuş

Medcezir

Karadayı

Binbir Gece

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Sıla

# Türk, Türkiye

04 Mar 2024 - 10:18 - Güncel

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