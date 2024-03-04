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Dünya teknoloji devi Apple ürününe sahip çıkmayınca neler oldu neler

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Garanti kapsamındaki telefonun onarımı için ücret istenince, avukatı icra yoluyla telefonunu tamir ettirdi Avukat Ceran; “Bu yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur” dedi.

Dünya teknoloji devi Apple ürününe sahip çıkmayınca neler oldu neler mask
Dünya teknoloji devi Apple ürününe sahip çıkmayınca neler oldu neler
Dünya teknoloji devi Apple ürününe sahip çıkmayınca neler oldu neler
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Apple marka telefonundaki arızanın garanti kapsamında giderilmesini isteyen Avukat Enes Malik Saran, yetkili servis tarafından kendisinden ücret talep edilince Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Heyetin “ücretsiz onarılsın” kararını yerine getirmeyen Apple hakkında icra takibi başlatıldı. İcra memurları ile yetkili servise giden Saran'ın telefonu onarılırken, konuya ilişkin açıklama yapan Saran'ın avukatı A. Üsame Ceran, “En nihayetinde icra emrine uymak zorunda kaldılar. Bu yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur. Vatandaşlara önerimiz; hiçbir şekilde hukuk yoluna gitmekten çekinmesinler, sonuna kadar takip etsinler” dedi.

Dünya teknoloji devi Apple ürününe sahip çıkmayınca neler oldu neler

Apple marka telefonundaki arızanın garanti kapsamında giderilmesini isteyen avukat Enes Malik Saran, yetkili servise gittiğinde kendisinden yaklaşık 12 bin TL ücret talep edildi. Ürününün garanti kapsamında olduğunu ve kullanıcı hatası olmadığını belirten Saran'ın talebine rağmen telefon ücretsiz olarak tamir edilmedi. Bunun üzerine Saran, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti “Ücretsiz onarılsın”

Dünya teknoloji devi Apple ürününe sahip çıkmayınca neler oldu neler

Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti karar tutanağında Enes Malik Saran'ın dilekçesine yer verdi. Dilekçede, Enes Malik Saran'ın 2021 yılında satın aldığı Apple marka İPhone 13 pro model telefonunun hoparlöründe ses sıkıntıları olması sebebiyle Apple yetkili servislerinden birine telefonu teslim ettiği ancak cihazın garantisi devam etmesine rağmen yetkili servis tarafından yaklaşık 12 bin TL onarım ücreti talep edildiği belirtildi. Saran dilekçede, “Telefonumun garantisinin 2023 yılına kadar devam etmesi ve telefonda bulunan arızanın kullanıcı hatasından kaynaklanmaması sebebiyle arızanın onarımının garanti kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Telefonun şikayet edilen firma tarafından ücretsiz olarak onarılmasına karar verilmesini talep ederim” ifadelerini kullandı.

Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti, başvuru sahibinin talebinin kabulüne ve ürünün ücretsiz olarak onarılmasına karar verdi. Heyet, bu kararın yerine getirilmemesi halinde ise icra yoluyla yerine getirileceğini belirtti.

Apple mağazasına icra memurları ile gidildi

Kararın yerine getirilmemesi nedeniyle icra ile telefonun tamir edilmesi yoluna gidildi. Apple mağazasında İstanbul 19. İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenen haciz tutanağında, alacaklı Enes Malik Saran, borçlu ise Apple Teknoloji Şirketi olarak belirtildi. Tutanakta, Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin 10 Ocak 2024 tarihli kararı gereğince ücretsiz onarım işlemi için adrese gelindiği, mağaza müdürüne geliş sebebinin anlatıldığı kaydedildi. Telefon icra yolu ile garanti kapsamında ücretsiz şekilde yapıldı.

“Bu yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur”

Konuyla ilişkin açıklama yapan Enes Malik Saran'ın avukatı A. Üsame Ceran, “2021 yılının Aralık ayında müvekkilim Apple'dan bir cihaz alıyor ve bu cihaz 2023 yılında bir arıza geçiriyor. Cihazda ses arızası oluşuyor. Daha sonra Apple teknik servisi ile iletişime geçiliyor. Müvekkilime bu cihazı ücret ödemeden onarmayız deniliyor ve 12 bin TL'lik bir maliyet çıkarılıyor fakat cihazın garantisi var. Bir kullanım hatası iddia ediyorlar ama altını doldurabildikleri bir gerekçe öne süremiyorlar. 2023 yılının Ekim ayında müvekkilim adına Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruyoruz. 2024 yılının Ocak ayında karar çıkartıyoruz. Kararda kullanıcı hatası iddiasının boş olduğu ve bu sebeple ücretsiz onarılması gerektiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Apple ile tekrar iletişime geçiyoruz. Apple bizi oyalıyor. Biz Apple'ın kararı yerine getirmeyeceğini anladıktan sonra bizi mağdur edemezler dedik. Zaten avukatlık mesleği icra ediyoruz. Kamu yararı da olduğunu düşündüğümüz için böyle bir yola girdik. İcra takibi başlattık. Ödeme emri tebliğ edildi. Yedi gün içinde bu ödeme emrini yerine getirmeleri gerekiyor aksi taktirde yedi gün sonunda takip kesinleşiyor. Biz 7 gün içinde herhangi bir geri dönüş alamadık. Bu bizi gerçekten şaşırttı. Telefonu teslim ettik ve orada çok şaşırdılar. İlk defa başlarına geliyormuş. Bize normal müşteri muamelesi yaptılar. Bu bir icra emridir, yerine gelmesi gerekiyor. Orada çok güzel ağırlandığımızı da söyleyemem. En nihayetinde icra emrine uymak zorunda kaldılar. Bu yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur. Türkiye aslında bu şirketlerin büyük cirolar yaptığı ülkelerden biri. Fakat verilen hizmet çok kötü ve en nihayetinde telefonumuzu ücretsiz bir şekilde onardı. Vatandaşlara önerimiz; hiçbir şekilde hukuk yoluna gitmekten çekinmesinler, sonuna kadar takip etsinler. Tüketici hakem heyetleri başvuru yolları ücretsiz. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru yapsınlar, kararı alsınlar, icra takibi yapsınlar. Hukuk yolundan sapmadan bu şirketlere vatandaşın hakkını aradığını ve bu ülkede insanların hiçbir şekilde üçüncü sınıf dünya ülkesi muamelesi görmeyeceğini göstersinler” ifadelerini kullandı.

# Türkiye, açıklama, VAR

04 Mar 2024 - 15:30 - Güncel

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