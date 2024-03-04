Yaban yaşamı konusunda eşsiz bir lokaysaon olan Batı Karadeniz’de vahşi yaşam

Su samuru böyle güneşlendi

"Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak değerlendirilen su samuru, Bolu’nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nda görüldü. Tatlı suları seven ve diğer adıyla "lutra" olarak ifade edilen su samurunun güneşin altındaki keyifli anları Gölcük'te yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kaydedilen görüntülerde su samurunun gölde yüzüp oynadığı anlar görüldü.

Jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğününde katılımıyla 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, yaban hayatının özgün Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisindeki yaban hayvanları için kış şartlarının zorlu olduğu ortamlara yem bıraktı. Asılan fotokapanlarla gözlem altına alınan bölgede, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğünce tedavisi tamamlanan kızıl şahin de doğaya salındı.

2014 yılından bu yana kutlanıyor

20 Aralık 2013 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 68. oturumunda aldığı UN 68/205 sayılı kararla, 1973 yılında kabul edilen Gezegendeki Nesli Tükenmekte Olan Yabani Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin (CITES) uluslararası kabul günü olan 3 Mart'ı, fauna ve floraya fayda sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına Dünya Yaban Hayatı Günü olarak ilan etmeye karar verdi. Bu anma günü Tayland tarafından dünyanın vahşi fauna ve florasını kutlamak ve farkındalık yaratmak için önerildi. Böylece ilk kez 2014 yılında Dünya Yaban Hayatı Günü kutlandı.