BİM Bolu Mağazalarında uygulanacak 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Bolu BİM Aktüel Ürünler ve İndirimli Fiyatlar

BİM, 8 Mart 2024'te müşterilerine sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Teknoloji ve Elektronik

Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv: 10.999 TL

Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv: 4.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu: 5.499 TL

Casper VIA M35 Cep Telefonu: 4.999 TL

Polosmart Tws Kulaklık: 279 TL

Polosmart Magsafe Şarj Aleti: 349 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh: 279 TL

Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo: 399 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı: 249 TL

Katlanır Yer Sofrası 70 cm: 319 TL

Mutfak ve Ev Gereçleri

Çaydanlık: 429 TL

Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz (700 ml, 900 ml, 1200 ml): 109 TL, 119 TL, 129 TL

Glass in love Cam Kurabiyelik (900 ml): 99 TL

Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak (350 ml): 99 TL

Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık (480 cc): 59 TL

Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı (25 cm): 39,50 TL

Paşabahçe Tokio Kase 2'li: 39,50 TL

Kırmızı Kapaklı Borcam (1040 cc): 89 TL

LAV Vera Çay Seti: 169 TL

LAV Espresso Bardağı 3'lü: 44,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 109 TL

Hırdavat ve Bahçe Ürünleri

SGS Kırıcı Delici Matkap: 1.599 TL

PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti: 349 TL

SGS Makaralı Kablo: 349 TL

Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya (10 Kg): 359 TL

Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven: 649 TL

Giyim ve Kişisel Bakım

Kiğılı Dynamic Sweatshirt: 349 TL

Kadın / Erkek Sweatshirt: 99 TL

Namaz Elbisesi: 169 TL

Penye Şal: 59 TL

Desenli Seccade: 65 TL

Diğer Ürünler

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu: 179 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 879 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi: 149 TL

Stormax Saklama Kabı (2,5 Litre): 26,50 TL

Stormax Saklama Kabı (1,5 Litre): 22,50 TL

Desenli Kahve Bardağı (500 ml): 11,50 TL

Paşabahçe Mantar Kapak Sürahi (1180 cc): 75 TL

Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü: 99 TL

Paşabahçe Penguen Fincan Seti: 99 TL

Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü: 89 TL

North Pasific Çelik Termos Bardak (470 ml): 189 TL

Çay Tabağı 6'lı: 27,50 TL

Benante Metal Havluluk: 149 TL

Benante Metal Peçetelik: 149 TL

Dekoratif Kaşık Seti 6'lı: 14,50 TL

Sütyen Yıkama Topu: 22,50 TL

Ahşap Standlı Banyo Seti 2'li: 99 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 69 TL

Organizer Raf: 23,50 TL

Okyanus Mutfak Gereçleri: 21,50 TL

Telefon Tutucu: 6,50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 15 TL

Mutfak ve Ev Gereçleri

Çaydanlık: 429 TL

Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanozlar 109 TL - 119 TL - 129 TL

Glass in love Cam Kurabiyelik 900 ml: 99 TL

Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak 350 ml: 99 TL

Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık 480 cc: 59 TL

Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı 25 cm: 39,50 TL

Paşabahçe Tokio Kase 2'li: 39,50 TL

Kırmızı Kapaklı Borcam 1040 cc: 89 TL

LAV Vera Çay Seti: 169 TL

LAV Espresso Bardağı 3'lü: 44,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı Serisi 69 TL - 89 TL - 109 TL

Hırdavat ve Dış Mekan

SGS Kırıcı Delici Matkap: 1.599 TL

PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti: 349 TL

SGS Makaralı Kablo: 349 TL

Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg: 359 TL

Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven: 649 TL

Giyim ve Aksesuarlar

Kiğılı Dynamic Sweatshirt: 349 TL

Kadın / Erkek Sweatshirt: 99 TL

Namaz Elbisesi: 169 TL

Penye Şal: 59 TL

Desenli Seccade: 65 TL

Bu geniş ürün yelpazesi ile BİM Bolu Marketlerinde 8 Mart 2024'te müşterilerine hem kaliteyi hem de uygun fiyatları sunmayı hedefliyor. Baharın gelişiyle birlikte evinizi ve yaşamınızı yenilemek için BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!