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BİM Bolu Mağazalarında uygulanacak 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı

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8 Mart 2024'te Bolu BİM mağazalarında başlayacak olan indirim fırsatlarıyla baharı karşılayın! Teknolojiden mutfak gereçlerine, giyimden hırdavata kadar geniş bir ürün yelpazesi sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu ile evinizi ve yaşamınızı yenileyin.

BİM Bolu Mağazalarında uygulanacak 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı mask
BİM Bolu Mağazalarında uygulanacak 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM Bolu Mağazalarında uygulanacak 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
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Bolu BİM Aktüel Ürünler ve İndirimli Fiyatlar

BİM Bolu Mağazalarında uygulanacak 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı

BİM, 8 Mart 2024'te müşterilerine sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Teknoloji ve Elektronik

Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv: 10.999 TL

Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv: 4.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu: 5.499 TL

Casper VIA M35 Cep Telefonu: 4.999 TL

Polosmart Tws Kulaklık: 279 TL

Polosmart Magsafe Şarj Aleti: 349 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh: 279 TL

Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo: 399 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı: 249 TL

Katlanır Yer Sofrası 70 cm: 319 TL

Mutfak ve Ev Gereçleri

Çaydanlık: 429 TL

Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz (700 ml, 900 ml, 1200 ml): 109 TL, 119 TL, 129 TL

Glass in love Cam Kurabiyelik (900 ml): 99 TL

Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak (350 ml): 99 TL

Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık (480 cc): 59 TL

Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı (25 cm): 39,50 TL

Paşabahçe Tokio Kase 2'li: 39,50 TL

Kırmızı Kapaklı Borcam (1040 cc): 89 TL

LAV Vera Çay Seti: 169 TL

LAV Espresso Bardağı 3'lü: 44,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 109 TL

Hırdavat ve Bahçe Ürünleri

SGS Kırıcı Delici Matkap: 1.599 TL

PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti: 349 TL

SGS Makaralı Kablo: 349 TL

Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya (10 Kg): 359 TL

Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven: 649 TL

Giyim ve Kişisel Bakım

Kiğılı Dynamic Sweatshirt: 349 TL

Kadın / Erkek Sweatshirt: 99 TL

Namaz Elbisesi: 169 TL

Penye Şal: 59 TL

Desenli Seccade: 65 TL

Diğer Ürünler

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu: 179 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 879 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi: 149 TL

Stormax Saklama Kabı (2,5 Litre): 26,50 TL

Stormax Saklama Kabı (1,5 Litre): 22,50 TL

Desenli Kahve Bardağı (500 ml): 11,50 TL

Paşabahçe Mantar Kapak Sürahi (1180 cc): 75 TL

Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü: 99 TL

Paşabahçe Penguen Fincan Seti: 99 TL

Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü: 89 TL

North Pasific Çelik Termos Bardak (470 ml): 189 TL

Çay Tabağı 6'lı: 27,50 TL

Benante Metal Havluluk: 149 TL

Benante Metal Peçetelik: 149 TL

Dekoratif Kaşık Seti 6'lı: 14,50 TL

Sütyen Yıkama Topu: 22,50 TL

Ahşap Standlı Banyo Seti 2'li: 99 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 69 TL

Organizer Raf: 23,50 TL

Okyanus Mutfak Gereçleri: 21,50 TL

Telefon Tutucu: 6,50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 15 TL

Mutfak ve Ev Gereçleri

Çaydanlık: 429 TL

Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanozlar 109 TL - 119 TL - 129 TL

Glass in love Cam Kurabiyelik 900 ml: 99 TL

Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak 350 ml: 99 TL

Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık 480 cc: 59 TL

Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı 25 cm: 39,50 TL

Paşabahçe Tokio Kase 2'li: 39,50 TL

Kırmızı Kapaklı Borcam 1040 cc: 89 TL

LAV Vera Çay Seti: 169 TL

LAV Espresso Bardağı 3'lü: 44,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı Serisi 69 TL - 89 TL - 109 TL

Hırdavat ve Dış Mekan

SGS Kırıcı Delici Matkap: 1.599 TL

PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti: 349 TL

SGS Makaralı Kablo: 349 TL

Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg: 359 TL

Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven: 649 TL

Giyim ve Aksesuarlar

Kiğılı Dynamic Sweatshirt: 349 TL

Kadın / Erkek Sweatshirt: 99 TL

Namaz Elbisesi: 169 TL

Penye Şal: 59 TL

Desenli Seccade: 65 TL

Bu geniş ürün yelpazesi ile BİM Bolu Marketlerinde 8 Mart 2024'te müşterilerine hem kaliteyi hem de uygun fiyatları sunmayı hedefliyor. Baharın gelişiyle birlikte evinizi ve yaşamınızı yenilemek için BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!

 

04 Mar 2024 - 17:00 - Güncel

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