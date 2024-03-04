BİM Bolu Mağazalarında uygulanacak 8 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Bolu BİM Aktüel Ürünler ve İndirimli Fiyatlar
BİM, 8 Mart 2024'te müşterilerine sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
Teknoloji ve Elektronik
Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv: 10.999 TL
Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv: 4.299 TL
Tecno Spark 10 Cep Telefonu: 5.499 TL
Casper VIA M35 Cep Telefonu: 4.999 TL
Polosmart Tws Kulaklık: 279 TL
Polosmart Magsafe Şarj Aleti: 349 TL
Polosmart Powerbank 10.000 mAh: 279 TL
Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo: 399 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı: 249 TL
Katlanır Yer Sofrası 70 cm: 319 TL
Mutfak ve Ev Gereçleri
Çaydanlık: 429 TL
Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz (700 ml, 900 ml, 1200 ml): 109 TL, 119 TL, 129 TL
Glass in love Cam Kurabiyelik (900 ml): 99 TL
Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak (350 ml): 99 TL
Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık (480 cc): 59 TL
Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı (25 cm): 39,50 TL
Paşabahçe Tokio Kase 2'li: 39,50 TL
Kırmızı Kapaklı Borcam (1040 cc): 89 TL
LAV Vera Çay Seti: 169 TL
LAV Espresso Bardağı 3'lü: 44,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 109 TL
Hırdavat ve Bahçe Ürünleri
SGS Kırıcı Delici Matkap: 1.599 TL
PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti: 349 TL
SGS Makaralı Kablo: 349 TL
Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya (10 Kg): 359 TL
Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven: 649 TL
Giyim ve Kişisel Bakım
Kiğılı Dynamic Sweatshirt: 349 TL
Kadın / Erkek Sweatshirt: 99 TL
Namaz Elbisesi: 169 TL
Penye Şal: 59 TL
Desenli Seccade: 65 TL
Diğer Ürünler
Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu: 179 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 879 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi: 149 TL
Stormax Saklama Kabı (2,5 Litre): 26,50 TL
Stormax Saklama Kabı (1,5 Litre): 22,50 TL
Desenli Kahve Bardağı (500 ml): 11,50 TL
Paşabahçe Mantar Kapak Sürahi (1180 cc): 75 TL
Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü: 99 TL
Paşabahçe Penguen Fincan Seti: 99 TL
Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü: 89 TL
North Pasific Çelik Termos Bardak (470 ml): 189 TL
Çay Tabağı 6'lı: 27,50 TL
Benante Metal Havluluk: 149 TL
Benante Metal Peçetelik: 149 TL
Dekoratif Kaşık Seti 6'lı: 14,50 TL
Sütyen Yıkama Topu: 22,50 TL
Ahşap Standlı Banyo Seti 2'li: 99 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 69 TL
Organizer Raf: 23,50 TL
Okyanus Mutfak Gereçleri: 21,50 TL
Telefon Tutucu: 6,50 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler: 15 TL
Mutfak ve Ev Gereçleri
Çaydanlık: 429 TL
Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanozlar 109 TL - 119 TL - 129 TL
Glass in love Cam Kurabiyelik 900 ml: 99 TL
Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak 350 ml: 99 TL
Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık 480 cc: 59 TL
Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı 25 cm: 39,50 TL
Paşabahçe Tokio Kase 2'li: 39,50 TL
Kırmızı Kapaklı Borcam 1040 cc: 89 TL
LAV Vera Çay Seti: 169 TL
LAV Espresso Bardağı 3'lü: 44,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı Serisi 69 TL - 89 TL - 109 TL
Hırdavat ve Dış Mekan
SGS Kırıcı Delici Matkap: 1.599 TL
PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti: 349 TL
SGS Makaralı Kablo: 349 TL
Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg: 359 TL
Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven: 649 TL
Giyim ve Aksesuarlar
Kiğılı Dynamic Sweatshirt: 349 TL
Kadın / Erkek Sweatshirt: 99 TL
Namaz Elbisesi: 169 TL
Penye Şal: 59 TL
Desenli Seccade: 65 TL
Bu geniş ürün yelpazesi ile BİM Bolu Marketlerinde 8 Mart 2024'te müşterilerine hem kaliteyi hem de uygun fiyatları sunmayı hedefliyor. Baharın gelişiyle birlikte evinizi ve yaşamınızı yenilemek için BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.