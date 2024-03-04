Bolu-Mudurnu yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden Nadir G. yönetimindeki 06 PGU 17 plakalı hafif ticari araç, Bolu istikametinde giden Mehmet G. hakimiyetindeki 14 EB 278 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Nadir G., Sevim G., Mehmet G. ve Suna Göktaş G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.