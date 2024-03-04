Bolu'da ilginç bisiklet hırsızlığı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde park alanındaki bir bisikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bisikleti çaldığı belirlenen M.A. ekipler tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.