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Düzce’de genç yetenekler sahneye çıktı: Okul sporları oryantiring mücadelesi

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2023-2024 Okul Sporları Oryantiring Müsabakaları, genç sporcuların zihinsel ve fiziksel becerilerini sergilediği, 68 katılımcı ile Düzce Konuralp'te gerçekleşti. Özel Düzce Uğur ve Düzce Spor Lisesi zirvede.

Düzce’de genç yetenekler sahneye çıktı: Okul sporları oryantiring mücadelesi mask
Düzce’de genç yetenekler sahneye çıktı: Okul sporları oryantiring mücadelesi
Düzce’de genç yetenekler sahneye çıktı: Okul sporları oryantiring mücadelesi
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Eğitim ve sporun buluşma noktası

2023-2024 eğitim öğretim yılı, gençlerin sporda rekabet etme ve kendilerini gösterme fırsatı buldukları bir dönem olarak kayıtlara geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler A-B Oryantiring Müsabakaları, genç sporcuların yeteneklerini sergiledikleri bir platform oldu.

Düzce’de genç yetenekler sahneye çıktı: Okul sporları oryantiring mücadelesi

Zirveye yolculuk

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki eşsiz doğa manzarası içinde 2 Mart 2024 tarihinde düzenlenen bu heyecan verici etkinlik, toplam 68 genç sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Oryantiring, hem zihinsel hem de fiziksel becerileri test eden bir spor olarak bilinir ve bu müsabakalar, gençlerin bu becerilerini geliştirmeleri için mükemmel bir fırsat sunmuştur.

Düzce’de genç yetenekler sahneye çıktı: Okul sporları oryantiring mücadelesi

Kategoriler ve kazananlar

Yarışma, genç erkekler ve genç kızlar olmak üzere iki ana kategori altında yapıldı. A kategorisinde, Özel Düzce Uğur Anadolu Lisesi genç erkeklerde ve genç kızlarda birinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Düzce Spor Lisesi ise hem A kategorisinde hem de Gençler B kategorisinde önemli başarılar elde etti, genç kızlar ve genç erkeklerde birincilikler kazandı.

Ödül töreni ile taçlandırılan başarılar

Dereceye giren takımlar, düzenlenen ödül töreni ile taçlandırıldı. Bu tören, genç sporcuların başarılarını kutlamak ve onlara desteklerini göstermek için bir araya gelen aileler, arkadaşlar ve okul temsilcileri için unutulmaz anlar yarattı.

Sporun ve eğitimin gücü

Bu müsabakalar, sporun eğitimle bütünleştiği ve gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunduğu bir ortam sağlayarak, gençlerin sosyal ve akademik yaşamlarında önemli bir adım atmalarını sağlamıştır. Etkinlik, aynı zamanda gençler arasında takım ruhu ve dayanışma gibi değerlerin gelişimine de katkıda bulunmuştur.

 

# eğitim

04 Mar 2024 - 13:35 Düzce- Spor

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