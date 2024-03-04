- Çevre

25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü

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Bolu İl Özel İdaresi tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde 1 milyon 379 bin 732 liraya ihale edilen Adro Park, çürümeye terk edildiğini daha önce birçok kez haber yapmıştık. Turizme katkı sağlasın diye 7 yıl önce hizmete sokulan tesis adeta çürümeye terk edilmiş durumda.

25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü mask
25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü
25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü
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Bolu neden sahipsiz?

İçinde ilimizin de bulunduğu TR42 Bölgesi için çalışan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu Belediyesi, Tabiatın Kalbi Bolu, Bolu İl Özel İdaresi ve Kültür Bakanlığı’nın desteği ile cennet Bolu'muza kazandırılan Adro Park kaderine terk edildi. Milyon liralar harcanarak hizmete açılan tesis şu anda adeta harabeye dönmüş durumda. Tuvalet kapları ve binalın camları kırık dökük harabe görüntüsü oluştururken, parkur ise bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi.

25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü

Milyonlar sokağa atılmış

Bolu İl Özel İdaresi tarafından 1.4 Milyon liraya ihale edilerek 21 Eylül 2017 yılında Seben Göleti'nin Solaklar Yaylası mevkiinde açılışı yapılan macera parkurunun sefil hali görenleri şaşırtıyor. Alternatif turizmde yeni bir destinasyon mottosu ile yapılan Seben Göleti Adro Park Macera Parkuru ve Kamp Merkezi’nin durumunu gören vatandaşlar milyonlar adeta sokağa atılmış diyerek tepki gösteriyorlar.25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü

Hırsızlar tarafından talan edilmiş

Seben Göleti etrafında yürüyüş rotaları, bisiklet parkurları belirlenen, flora ve fauna çalışmalarının yapılacağı belirtilen, Adro Park Turizm Atölyeleri olarak inşa edilen binaların kapıları kırılmış, tahrip olmuş ve kaderlerine terk edilmiş bir şekilde harabeleri andırıyor. Açıldığı günden bu yana hiç bakılmayan park içinde bulunan birçok malzeme ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmış daha doğrusu talan edilmiş durumda.

25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü

Her yer harabeye döndü

İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi ve Seben Belediyesi ortaklığıyla birlikte Doğu Marmara Kalkınma Ajansının açmış olduğu Kültür ve Turizm ölçekli alt yapı mali destek programı çerçevesinde hazırlanan proje ile kamu kaynaklarıyla yapılan tesis artık kullanılmaz hale geldi. Kapıları kırılmış, lavaboları, muslukları ve metal eşyaları çalışmış korku evlerine benzeyen bir görüntü kavuşmuş olan tesisin içler açısı hali geleceğe dair umutları sömürüyor.25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü

Her vali sahip çıkacağız diyor

Yedi yıldır yaptığımız haberlere rağmen çürümesine göz yumulan tesisin bugünkü değeri yaklaşık 25 milyon lira. Geçtiğimiz yıllarda tesisin durumunu haber yaptığımız zamanlarda dönemin valileri Ahmet Zahteroğulları, Aydın Baruş, Ahmet Ümit gibi isimler tesisin atıl durumdan kurtarılarak hizmet vermesi için çalışma başlatılacağını söylemişlerdi ama aradan geçen sürede hiçbir vali konuya el atmadı. Yedi yılsonunda tesisin içler acısı hali tekrar fotoğraf karelerine yansıdı.25 milyonluk tesis bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çürüdü viraneye döndü

# Bolu Belediyesi

04 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Çevre

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