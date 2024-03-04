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AK Parti’ye emekli tehdidi

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Son seçimlerde tahminleriyle dikkat çeken BETİMAR Araştırma Şirketi'nin Başkanı Gürkan Duman, İstanbul'daki seçim dinamiklerini değerlendirdi. AK Parti'nin en büyük dezavantajının 55 yaş üstü emekliler olduğunu belirten Duman, seçmen eğilimleri ve İmamoğlu'nun performansı hakkında çarpıcı analizler paylaştı.

AK Parti’ye emekli tehdidi mask
AK Parti’ye emekli tehdidi
AK Parti’ye emekli tehdidi
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Seçim tahminlerinde öne çıkan BETİMAR analizi

BETİMAR Araştırma Şirketi, 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çekti. Şirketin Başkanı Gürkan Duman, özellikle İstanbul'da gerçekleştirdikleri anketlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Duman, Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu belirtirken, AK Parti için en büyük dezavantajın 55 yaş üstü emekliler olduğunu vurguladı.

AK Parti’ye emekli tehdidi

Seçmen kararsızlığı ve oy geçişleri

Duman, seçmenin son 10 gün içinde kararını vereceğine işaret ederek, partiler arasında oy geçişlerinin olabileceğini ifade etti. Ancak seçmenin büyük bir kısmının (%85) bir önceki seçimde tercih ettiği partiye sadık kalacağını belirtti. Bu durum, seçim sonuçlarını tahmin etmek için son haftaya kadar beklemenin önemini ortaya koyuyor.

AK Parti’ye emekli tehdidi

İstanbul'da seçim stratejileri ve DEM Partisi'nin rolü

Duman, hem AK Parti hem de CHP'nin kendi araştırmalarının doğruluğuna inandığını, ancak DEM Partisi seçmeninin Batı'da CHP'ye kaydığını ve bu durumun DEM için bir handikap oluşturduğunu dile getirdi. Ayrıca, DEM'in İstanbul'da bazı yerlerde aday göstermemesinin, bir ittifak sisteminin varlığını gösterdiğini ifade etti.AK Parti’ye emekli tehdidi

Ekonomik sorunlar ve emeklilerin rolü

Duman, AK Parti'nin sunduğu projelerin ekonomik sorunlar ve emekli seçmenlerin gündeminde ön plana çıkmadığını belirtti. Muhalefetin, seçim sürecini ekonomik sorunlar ve emekliler üzerinden yürüttüğünü, bu stratejinin kısa vadede işe yarayabileceğini ancak seçmenin sonunda "Benim şehrimdeki sorunları kim çözecek?" sorusuna döneceğini ifade etti.AK Parti’ye emekli tehdidi

İmamoğlu'nun performansı ve seçmen algısı

BETİMAR'ın yaptığı araştırmalara göre, Ekrem İmamoğlu'nu başarısız bulanların oranı, başarılı bulanlardan daha yüksek. Ancak Duman, İmamoğlu'nun başarısız bulunmasına rağmen, beklenenden 2 puan daha fazla oy alabileceğini belirtti. Bu durum, İmamoğlu'nun performansının seçmen tarafından nasıl algılandığını gösteriyor.AK Parti’ye emekli tehdidi

Gürkan Duman'ın analizleri, İstanbul seçimlerinin karmaşık dinamiklerini ve potansiyel sonuçları üzerine önemli ışıklar tutuyor. Seçimlere kısa bir süre kala, partilerin stratejileri ve seçmen eğilimleri, İstanbul'un geleceğini şekillendirecek.AK Parti’ye emekli tehdidi

# AK Parti, CHP

04 Mar 2024 - 23:55 - Güncel

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