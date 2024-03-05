Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki’den proje tanıtım toplantısı

Daha önce Altındağ’da Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veysel Tiryaki, vatandaşlara verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Belediye Başkanlığı görevindeyken Altındağ’a çok önemli eserler kazandırdığını söyleyen Tiryaki, her zaman vatandaşın yanında olduğunu, asla değişmediğini ve gelecekte de asla değişmeyeceğini söyledi.

Dörtdivanlı Tiryaki’den devam sözü

Vatandaşlara Belediye Başkanı olduğu dönemde Altındağ Belediyesine kazandırdığı projeleri videolu bir şekilde gösteren Tiryaki, kaldığı yerden devam etme sözü verdi. Bundan önceki sorunları çok çalışarak çözdüklerini belirten Tiryaki bundan sonra da durmadan çalışacaklarını ve yaşlılara, gençlere ve çocuklara yönelik birçok projeyi tekrar Altındağ’a kazandıracaklarını ifade etti. Vatandaşların kendisini destekleyeceğine emin olduğunu söyleyen Tiryaki, Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’a da vatandaşlardan destek istedi ve ikisinin de seçimlerden galip çıkacağını belirtti.

Son teknolojiyi kullanan bir belediye sözü

Seçildiği takdirde hayata geçireceği projelerin tanıtımını yapan Tiryaki, “Şehir dostu, pırıl pırıl şehirler istiyoruz. Çevre dostu, çevre duyarlılığı olan bir belediye, engelli dostu, engelli yavrularımıza özel çocuklarımıza özel itina gösteren bir Altındağ Belediyesi ile karşılaşacaksınız. Kötü gün dostu, sizin en zor gününüzde gece gündüz 24 saat yanınızda bir belediyeyi bulacaksınız. Teknoloji dostu, son teknolojiyi kullanan bir belediye, genç dostu biraz önce söylediğim çocuk dostu artık şehirlerde ileri yaş yani insan ömrü uzuyor artık insanlar yaşlılar için daha yaşam kalitesini artıracak belediye hizmetleriyle buluşturacağız yaşlılarımızı. Sanat dostu ve esnaf dostu bir belediyecilik anlayışımız olacak” ifadelerini kullandı.

Altındağ’a metro sözü verdi ama…

Kentsel dönüşüm konusunda yarım kalan işleri bitirerek tüm ilçeyi dönüştüreceklerini söyleyen Tiryaki, “20 yıl önce kimse benden metro istemiyordu Altındağ Belediyesi olarak. Çünkü ulaşım problemi yoktu. Çünkü nüfus azalıyordu. Şu anda altınları nüfusu hızla artıyor. Altındağ'ın bütün mahallelerini havaalanına gidecek bir güzergah ve Ulubey, Önder, Sitelerden geçerek Karapürçek’e ulaşacak güzergahta Allah'ın izniyle metro yaptıracağız. Bunu yapacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ulaştırma Bakanımız ve bunlar görüşmeleri yapıldı planlandı sadece seçimi kazanmamıza kaldı bu iş size söylüyorum.

Can dostlarımıza çağdaş barıma alanları

Temizlik konusunda vatandaşların rahatsız olduğunu bildiğini söyleyen Tiryaki, vatandaşlara seçildikten sonra ilk işlerinden birinin sokakları temizlemek olduğunu söyledi. Belediyeciliğin artık değiştiğini söyleyen Tiryaki istihdam alanında da yatırımlar yapacağını, yen kamu binaları yapacağını, parklarda 7 gün 24 saat güvenlik bulunduracağını söyledi. Her mahallede kreş olacağını ifade eden Tiryaki, engelliler için de özel yatırımlar yapacaklarının sözünü verdi.

Sokak hayvanlarına yönelik bir çalışma başlatacaklarını belirten Veysel Tiryaki, barınma alanı yapacaklarını ve sokakta başı boş hayvan kalmayacağını söyledi.