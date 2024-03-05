- Siyaset

2024 Kesin aday listeleri açıklandı

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Bolu'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 Mart tarihi itibarıyla kesin aday listeleri açıklandı. Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklanan listeye göre Bolu Merkez İlçe ve bağlı Karacasu’nun adayları netleşti

2024 Kesin aday listeleri açıklandı mask
2024 Kesin aday listeleri açıklandı
2024 Kesin aday listeleri açıklandı
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesin aday listeleri açıklandı. Listeler, 20 Şubat'ta siyasi partiler tarafından il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmiş, 22 Şubat'ta yapılan incelemeler ve eksikliklerin giderilmesinin ardından YSK tarafından 23 Şubat'ta geçici aday listeleri olarak açıklanmıştı.

Bolu Merkez’de Belediye için 20 parti yarışacak

2024 Kesin aday listeleri açıklandı

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Bolu Belediye Başkanlığı için 20 parti yarışacak. Adaylar arasında yerel yönetimlerde deneyimli isimlerin yanı sıra yeni yüzler de bulunuyor, bu da seçmenler için çeşitlilik anlamına geliyor.

Bolu Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Adayları

Bolu Merkez İlçe'den Bolu Belediye Meclisi Üyeliği için 18 parti ve İl Genel Meclisi Üyeliği için 19 parti aday gösterdi. Aday listelerinde yer alan isimler, Bolu'nun geleceğine yön verecek kararlar alacak kişiler olacak.

Seçim sürecinin devamı

2024 Kesin aday listeleri açıklandı

Kesin aday listelerinin ilan edilmesi Bolu'da seçim sürecinin önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak ve seçimlere doğru ilerlerken adayların ve partilerin stratejilerini netleştirecek bir döneme işaret ediyor.

Bolu'da yerel seçimlere yönelik hazırlıklar, kesin aday listelerinin açıklanmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Seçmenler, adayların vaatlerini, projelerini ve Bolu için sundukları vizyonları değerlendirme fırsatı bulacak. Bu süreç, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek önemli kararların alınacağı bir dönemi ifade ediyor.

YSK Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılan partilerin Bolu Merkez İlçe Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları, İl Genel Meclis Üyeleri adayları, Karacasu Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis Üyeleri adayları kesin listelerini açıkladı.

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın açıkladığı bilgiye göre 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Bolu Merkez İlçeden Bolu Belediye Başkan Adaylığı için 20 parti yarışacak.

Bolu Belediye Başkanlığı için sandıktan çıkmayı bekleyen partiler ve adayları şöyle:

2024 Kesin aday listeleri açıklandı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ : Muhammed Emin Demirkol
İYİ PARTİ : Mansur Şen
DEMOKRATİK SOL PARTİ : Sevil Değirmenci
YENİDEN REFAH PARTİSİ : Faruk Bayrakdar
HAKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ :Veli Saçılık
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ :Azize Ergün
ZAFER PARTİSİ :İlkay Bayrak
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ :Gürseli Kara
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ :Mustafa Yağcı
CUMHURİYET HALK PARTİSİ : Tanju Özcan
HÜR DAVA PARTİSİ :Şükrü  Deniz
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ :Makfure Tunç
ADALET BİRLİK PARTİSİ :Burcu Kurtoğlu
DEMOKRAT PARTİ :Şerafettin Yalçın
MİLLET PARTİSİ :Latif Ural
MİLLİ YOL PARTİSİ :Elvan Coşkun
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ :İlhan Durak
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ :Aslı Nur Yılmaz
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ :Nadir Gürkan Yetkin
SAADET PARTİSİ :İsa Sayın

Bolu Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine Merkez ilçeden 18 parti katılacak.2024 Kesin aday listeleri açıklandı

AK Parti’den 3 kontenjan Cemil Akay, Reşat Özcan ve İsa Özcan, 28 asil, 31 yedek;
İYİ Parti’den 3 kontenjan Ahmet Karatepe, Fadime Gülen, Fazıl Şolpan, 28 asil üye
Büyük Birlik Partisi’nden 2 asil,
Demokratik Sol Parti 1 asil,
Yeniden Refah Partisi’nden 4 kontenjan Muzaffer Aslan, Hakkı Karabostan, Bahadır Kurt, Orhan Demirtaş, 15 asil
Halkların Eşitlik Partisi’nden 1 asil
Türkiye Komünist Partisi’nden 2 asil,
Zafer Partisi’nden 2 asil,
Bağımsız Türkiye Partisi’nden 2 asil,
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 3 kontenjan Mehmet Tuna Özcan, Resmiye Kahruman, Ömer Polat
28 asil,
Emek Partisi’nden 1 asil,
Hür Dava Partisi’nden 1 asil,
Demokrat Parti’den 2 asil,
Milli Yol Partisi’nden 1 asil,
Milliyetçi Hareket Partisi’nden 3 kontenjan Muharrem Demirel, Hakan Aydın, Ahan Tabak, 28 asil,
Türkiye İşçi Partisi’nden 5 asil,
Demokrasi ve Atılım Partisi’nden 3 kontenjan Cihad Açıkgöz, Mustafa Canbaş, Uğur Denizhan, 28 asil,
Saadet Partisi’nden 3 kontenjan Fatih Kılınç, İsa Aydın, İbrahim Sakmak, 28 asi

Bolu İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerine Merkez ilçeden 19 parti katılacak2024 Kesin aday listeleri açıklandı

AK Parti’den 6 asil, 6 yedek
İYİ Parti’den 6 asil,
Sol Parti’den 1 asil,
Büyük Birlik Partisi’nden 2 asil,
Demokratik Sol Parti’den 1 asil,
Yeniden Refah Partisi’nden 1 kontenjan Enes Baskın, 5 asil,
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden 1 asil,
Zafer Partisi’nden 1 asil,
Bağımsız Türkiye Partisi’nden 2 asil,
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 6 asil,
Hür Dava Partisi’nden 1 asil,
Demokrat Parti’den 1 asil,
Millet Partisi’nden 1 asil,
Milli Yol Partisi’nden 1 asil,
Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 kontenjan Sedat Öztürk, Tolga Yılmaz, 6 asil,
Türkiye İşçi Partisi’nden 2 asil,
Demokrasi ve Atılım Partisi’nden 6 asil,
Saadet Partisi’nden 6 asil, Vatan Partisi’nden 1 asil

Karacasu Beldesi Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 bağımsız, toplam 8 aday katılacak

2024 Kesin aday listeleri açıklandı

AK Parti’den Sedat Bozoğlu,
Yeniden Refah Partisi’nden Ferdi Ak,
Bağımsız Türkiye Partisi’nden Emrah Karakaya,
Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ekrem Velioğlu,
Adalet Birlik Partisi’nden Kader Kul,
Milliyetçi hareket Partisi’nden İrfan Dülger,
Saadet Partisi’nden Adem Emre,
Bağımsız, Celal Beydili

Karacasu Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine 6 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi 1 kontenjan Kemal Güngör, 8 asil, 6 yedek,
Yeniden Refah Partisi 1 kontenjan Ersin Epçim, 4 asil,
Bağımsız Türkiye Partisi 2 asil,
Cumhuriyet Halk Partisi 1 kontenjan Uğur Varol, 8 asil,
Milliyetçi Hareket Partisi 1 kontenjan Ali Özdemir, 8 asil, 4 yedek,
Saadet Partisi 1 asil

İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak. Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça da pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

 

# Türkiye, belediye, AK Parti, deniz, yol

05 Mar 2024 - 09:30 - Siyaset

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